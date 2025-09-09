Unicaja entra en el índice europeo Stoxx Europe 600

Unicaja ha sido incluido en el índice bursátil Stoxx Europe 600, uno de los principales indicadores de referencia del mercado europeo. La incorporación del banco andaluz será efectiva a partir del próximo 22 de septiembre de 2025.

El Stoxx Europe 600 agrupa a las 600 compañías con mayor capitalización bursátil ajustada por su free float o capital flotante de hasta 17 países europeos. Unicaja se suma así a las principales compañías españolas, como es el caso de BBVA, Santander, ACS o Iberdrola.

Este índice forma parte de la familia de índices de referencia STOXX, organizados por la compañía del mismo nombre. Entre las principales listas que coordina se encuentran el Stoxx Europe 50 (principales compañías europeas) o el Euro Stoxx 50 (mayores empresas de la eurozona).

La entrada de Unicaja en el Stoxx Europe 600 se basa en los datos de capitalización de la compañía a cierre del mes de agosto. Según el banco, supone "un reconocimiento al posicionamiento de la entidad en los mercados y refuerza su visibilidad ante la comunidad inversora internacional".

La capitalización de Unicaja ha experimentado un fuerte incremento en los últimos 18 meses, pasando de 2.363 millones de euros a cierre de 2023, a 3.276 millones en 2024, y 6.095 millones de euros a cierre de agosto, con una subida del 158% en este periodo.

"Esta incorporación permite a Unicaja reforzar su presencia en índices internacionales y contribuye a ampliar la base de inversores y a mejorar la liquidez del valor", concluye el comunicado de la compañía.