La admonición de Botín

"LA regulación mata la innovación en Europa". Ana Botín, presidenta del Banco Santander, fue tajante al calificar (descalificar, más bien) la competitividad Europa durante la Conferencia Internacional de Banca organizada por la entidad. "A menos que innovemos, que permitamos a las empresas innovar, no vamos a crecer", remató la banquera para significar los corsés que supone una excesiva regulación financiera para que la banca pueda impulsar el crecimiento y la competitividad.

A su juicio, se precisa de una simplificación ambiciosa de la regulación bancaria para parecerse más a Estados Unidos, donde se habla sin problemas de desregulación. En los últimos seis años, reseñó, se han aprobado 3.500 nuevas normas en EE UU mientras en la UE han sido 13.000. "La legislación básica del sector financiero en Europa está integrada por 95.000 páginas, 100 veces El Quijote", dijo Botín, que pidió un marco "proporcional, razonable e inteligente".

No es, desde luego, un mensaje muy optimista, sobre en el contexto del debate sobre el papel de Europa en un mundo polarizado entre Estados Unidos y China con el resto de potencias mundiales en medio; pero que lo diga la máxima mandataria del principal banco de Europa pone sobre la mesa la voz de alarma y plantea la necesidad de aplicar una cirugía urgente en Europa para competir en condiciones.