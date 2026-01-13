Andalucía concentra casi un tercio del arándano producido en la UE

Andalucía se ha consolidado como uno de los grandes polos de producción de arándano en Europa, al concentrar alrededor del 32% del total producido en la Unión Europea, un volumen que sitúa a España como segundo productor comunitario, únicamente por detrás de Polonia, que lidera el ranking con una cuota del 33,7%. Así lo constata el último informe del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, correspondiente a la campaña 2024/2025, que subraya el peso estratégico del cultivo en la economía agraria andaluza y, de forma muy especial, en la provincia de Huelva.

La práctica totalidad del arándano andaluz se localiza en Huelva, donde se concentra más del 94% de la producción nacional, reforzando el papel de la provincia como eje vertebrador del sector en España y uno de los principales territorios productores del continente. En la última campaña, Andalucía alcanzó una producción estimada de 66.600 toneladas, un 16,3% más que en la campaña anterior, apoyada tanto en el incremento de superficie como en la mejora de los rendimientos por hectárea.

La superficie total dedicada al cultivo del arándano en Andalucía se ha elevado hasta 4.700 hectáreas, lo que supone un crecimiento del 4% interanual y del 11,9% respecto a la media del periodo 2021-2024. A ello se suma una recuperación del rendimiento medio, que se sitúa en 14,8 toneladas por hectárea, un 16,8% más que en la campaña precedente, tras varios ejercicios marcados por una mayor volatilidad productiva.

El informe también destaca el elevado grado de calidad diferenciada del arándano onubense. El 75,3% de la superficie se cultiva bajo sistemas de producción integrada, mientras que el 19,2% corresponde a producción ecológica, porcentajes que refuerzan el posicionamiento del producto en los mercados europeos más exigentes y alinean al sector con las demandas de sostenibilidad y trazabilidad.

En el ámbito comercial, Andalucía mantiene un papel central en el comercio exterior comunitario. La UE exporta el 47,3% del arándano que se comercializa a nivel mundial, con España y Países Bajos como principales orígenes dentro del bloque. España aporta en torno al 11% de las exportaciones mundiales, mientras que, en el mercado comunitario, el arándano andaluz se sitúa como uno de los pilares de suministro, especialmente en los meses centrales de la campaña.

El informe pone de relieve, además, que Andalucía exporta más arándano del que produce, lo que obliga a complementar la oferta con importaciones, fundamentalmente procedentes de Marruecos, que concentra el 65% de las importaciones andaluzas de este fruto. Esta dinámica responde a la fortaleza de la demanda europea y al papel de la comunidad como plataforma comercial y logística del arándano en el sur de Europa.

En conjunto, los datos confirman que el arándano se ha consolidado como uno de los cultivos de mayor valor estratégico para la agricultura andaluza, no solo por su peso productivo, sino por su impacto en el comercio exterior, la generación de empleo y la capacidad de posicionar a Andalucía —con Huelva como epicentro— entre los grandes referentes agroalimentarios de la Unión Europea