La UE no firmará el fin de semana el acuerdo con Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia

Los países de la Unión Europea (UE) han descartado votar este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia y planean dejarlo para enero para que Roma estudie mejor el contenido del pacto, dijeron fuentes diplomáticas.

Esta opción sería aceptable para los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay Y Paraguay) pese a que Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del bloque latinoamericano, había advertido de que "no habrá más acuerdo" si no se firmaba este fin de semana.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comunicó este jueves al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que está "dispuesta" a firmar el acuerdo "tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores" y pidió al mandatario brasileño "unos días" para resolver si apoyará el pacto ante "problemas políticos con los agricultores" de su país.

"Nuestras dependencias excesivas son un obstáculo para la competitividad. Debemos deshacernos de ellas y esto solo es posible a través de una red de acuerdos de libre comercio", había recalcado la presidenta del ejecutivo comunitario en declaraciones previas al inicio de la cumbre de los líderes europeos en Bruselas.

Posturas encontradas

Aunque no estaba en la agenda de las reuniones previstas para estos dos días porque no es una decisión que deban tomar los líderes, para que Von der Leyen pudiera ir a Brasil a firmar el sábado el acuerdo de libre comercio necesitaba primero un mandato de los 27, que puede salir adelante por mayoría cualificada.

Después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, hayan pedido aplazar la firma para más adelante, fuentes europeas explicaron a Europa Press que los contactos continuaron hasta el último momento entre delegaciones para obtener "más claridad" sobre cuáles son las opciones de que ese mandato salga adelante.

La presidenta del Ejecutivo comunitario había confiado en poder superar los obstáculos para poder avanzar hacia la ratificación de este pacto "con una importancia enorme". "Se trata potencialmente de un mercado de 700 millones de consumidores, de países afines que apuestan por el libre comercio", ha recalcado.

También se ha referido al acuerdo de Mercosur el presidente español, Pedro Sánchez, que ha advertido de que sería "muy frustrante" que la Unión Europea no llegara a un acuerdo con bloque sudamericano, a la vez que ha señalado que hay adversarios de la UE como Rusia e incluso "aliados tradicionales" como Estados Unidos que están poniendo en cuestión el tratado con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En la misma línea se ha pronunciado el canciller alemán, Friedrich Merz, quien ha defendido que ha llegado el momento de "cerrar una decisión" en este "proceso negociador que se ha prolongado durante 25 años".

"Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial a nivel mundial, es necesario tomar decisiones ahora", ha señalado, añadiendo que la única salida posible es dar el consentimiento al acuerdo y permitir que la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo, António Costa, viajen a Brasil para firmarlo este sábado, día 20, en una ceremonia prevista ya en los márgenes de la cumbre de los países de Mercosur.

Sin embargo, a su llegada a la cumbre, Macron dejó claro que no acepta dar un "cheque en blanco" para que el pacto comercial salga adelante y avisado de que si se fuerza un voto a Veintisiete, Francia votará "no".

"No me gusta la política ficción", zanjó al ser preguntado por si cree, como los líderes de Mercosur, que si el acuerdo no se firma esta semana supondrá la caída del pacto. Además, insistió en que aunque las salvaguardas son "más sólidas" tras el acuerdo entre la Eurocámara y el Consejo, queda por delante su adopción formal en la tramitación de la UE, pero también queda pendiente que los países de Mercosur lo acepten. "Si es en enero, veamos en enero", remachó.

Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se mostró especialmente crítico y alineado con las protestas del sector agrícola. "Con el acuerdo Mercosur están disparando a los agricultores europeos a los pies", ha denunciado, asegurando que su Gobierno está "al 100% con los agricultores".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, parece haberse resignado y ha dado por hecho que el sábado no se firmará el acuero, al tiempo que ha lamentado que el bloqueo ejercido por Francia e Italia sobre un convenio que beneficia más a los países europeos.

Lula ha estado haciendo todo lo posible para que el acuerdo saliera adelante durante este año, aprovechando que ostenta la presidencia 'pro tempore' de Mercosur. "Si no es posible ahora porque no está listo, tampoco puedo hacer nada", ha dicho desde el Palacio del Planalto.

Mientras, la Unión Europea acordó este miércoles el diseño final de las cláusulas de salvaguarda para el acuerdo comercial con el Mercosur que protegerán a los agricultores del potencial impacto negativo del incremento de importaciones de los países latinoamericanos, un paso clave para intentar sortear las dudas de algunos países reticentes al pacto.