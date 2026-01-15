El campo andaluz saldrá a la calle el próximo 29 de enero para protestar contra los recortes de la PAC y el acuerdo UE-Mercosur

Los agricultores y ganaderos andaluz volverán a salir a la calle el próximo 29 de enero para protestar por los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. En el conjunto de España, las movilizaciones serán entre los días 26 y 30 de enero.

Desde Asaja se traslada "un diagnóstico marcado por graves problemas estructurales, ante una PAC post 2027 con fuertes recortes y un acuerdo UE-Mercosur perjudicial para la rentabilidad del sector".

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha reiterado el “rotundo rechazo” de la organización al acuerdo con Mercosur “en su forma actual”, al considerar que no existe reciprocidad y que supone una competencia desleal para las producciones europeas. “Es el momento de que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro”, ha subrayado.

En la misma línea, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha insistido en que el sector agrario “no está en contra del comercio”, pero sí de un comercio que no se realice “en condiciones”. A su juicio, el acuerdo con Mercosur genera desigualdad y una competencia “absolutamente desleal”, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones. “Se está vendiendo al sector agrario por calderilla; nos pueden usar como moneda de cambio, pero no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando donde sea”, ha advertido, al tiempo que ha alertado de la desaparición de producciones en España como el tomate cherry, la cebolla o el espárrago.

De este modo, los tractores volverán a las calles de las ciudades españolas, en una imagen ya repetida el pasado año y en 2024, cuando el campo protagonizó protestas generalizadas para reclamar medidas que palíen la crisis del medio rural.

Preguntadas por la posibilidad de sumarse a la manifestación nacional convocada por Unión de Uniones para el próximo 11 de febrero, las organizaciones han mostrado su “respeto absoluto” a esa convocatoria, que dicen apoyar, aunque han precisado que no han recibido por ahora una invitación formal para unirse.

Cautela ante las medidas para el relevo generacional

Por otro lado, las organizaciones agrarias han valorado con prudencia las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar el relevo generacional en el sector agrario. En relación con el análisis de 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado para facilitar el acceso de los jóvenes a la tierra, Cano ha acogido la propuesta de forma positiva, aunque ha reconocido que falta información concreta. “El acceso a la tierra es un limitante de primer nivel”, ha afirmado, recordando también la reivindicación de un banco público de agua.

Desde COAG, Padilla ha coincidido en que la iniciativa puede ser adecuada, pero ha pedido conocer qué tipo de tierras se pondrán a disposición. “Si es tierra fértil con agua, bien; si es de secano, mejor que no se molesten mucho”, ha señalado.

En cuanto al anuncio de destinar un 10% de los recursos de la PAC al relevo generacional, UPA considera que es una medida que va en la “buena dirección”, al superar el 6% planteado inicialmente por la Comisión Europea, mientras que Barato la ha apoyado con matices, advirtiendo de que no debe hacerse a costa de recortar ayudas a los agricultores de mayor edad, que, según ha remarcado, “son los que están manteniendo el sistema”.