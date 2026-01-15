La sevillana Cazayt comercializa aceite de oliva ecológico con oro comestible de 24 quilates

La firma sevillana Cazayt se ha incorporado al sector agroalimentario premium con una propuesta singular: la producción y comercialización de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) ecológico de categoría superior enriquecido con láminas de oro comestible de 24 quilates.

El proyecto se origina en un olivar familiar situado en Cazalla de la Sierra, perteneciente a la familia de Alberto Díaz Carranza, socio fundador, CEO y custodio de esta herencia agrícola. “Este proyecto nace de una tierra que queremos cuidar tanto como la aprovechamos. Hemos intentado llevar a Cazayt el espíritu de hacer un producto honesto, cuidado y de alta calidad, que represente de verdad lo que somos y de dónde venimos”, subraya.

La compañía combina ese legado con una estrategia de posicionamiento orientada al lujo contemporáneo y a los mercados internacionales de alto poder adquisitivo: “El oro de 24 quilates es un símbolo. Queremos que el aceite se perciba como una joya gastronómica: algo que se comparta en momentos especiales, en una mesa cuidada, en un hotel o un restaurante que mima cada detalle. Primero sorprende la vista, pero lo importante es que, cuando lo pruebas, descubres un AOVE ecológico de muchísima calidad”, explican desde la compañía.

El oro utilizado es "comestible certificado de 24 quilates", elaborado por una casa italiana reconocida como una de las más prestigiosas del mundo en la fabricación de oro destinado al consumo. Pese a que pueda resultar extraño para el público general, cumple con las normativas europeas FSSC 22000 -esquema de certificación de seguridad alimentaria- e ISO 9001 -estándar internacional para sistemas de gestión de calidad-.

El lanzamiento oficial tuvo lugar el pasado mes de diciembre en el Hotel Las Casas de la Judería, en un acto que contó con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, así como representantes de la Junta de Andalucía y personalidades del ámbito empresarial y cultural sevillano. Dicha presentación marcó el punto de partida de la marca ante los medios de comunicación y los prescriptores vinculados al sector del lujo y la alta gastronomía.

Vista de la botella de AOEVE ecológico con oro de 24 quilates. / M. G.

Ambición internacional: China, Dubái o Miami

Desde el punto de vista empresarial, Cazayt se apoya en tres conceptos estratégicos: origen y familia, con un fuerte vínculo al territorio; producto único, ecológico, de edición limitada y con oro de 24 quilates; y visión de marca, orientada a construir un referente de lujo andaluz con proyección internacional. “Con Cazayt Oro 24K damos un paso más: elevamos el aceite de oliva a una experiencia distinta, para que cada plato sea también algo visual y sorprendente, pero siempre con el AOVE de calidad como protagonista”, señala Díaz Carranza.

La compañía ha configurado un equipo fundador joven con perfiles complementarios. Junto a Alberto Díaz Carranza participan Miguel Lorenzo Asensio, socio fundador y responsable del desarrollo creativo y de marca, y Pedro Roas Álvarez, socio fundador con una visión empresarial y operativa del proyecto. A ellos se ha sumado Joaquín Benavente Barragán, empresario con una trayectoria consolidada en comercialización y distribución internacional, cuya incorporación aporta un importante grado de experiencia a la hora de definir una estrategia de mercado sólida y de facilitar el acceso a canales gourmet de alto nivel.

En cuanto a su desarrollo comercial, Cazayt ya opera con una clara vocación internacional. Actualmente, uno de sus principales focos es la apertura de la distribución en China, al tiempo que trabaja en su expansión hacia mercados como Dubái y Miami, además de países europeos como Alemania y los nórdicos. Esta estrategia se articula a través de tres marcas de distribución: Cazayt Oro 24 quilates, Cazalla Oliva y Pilares Aceite de Autor.

El posicionamiento premium de la compañía ha venido acompañado de importantes reconocimientos internacionales, entre los que destacan el Top 1 en el Dubai Olive Oil Competition 2025, el Athenea Award Winner 2025, el Athenea Silver 2025, el Platinum Award del Berlin GOOA, el Top 20 de Evooleum 2025 y su inclusión en Elite Olive Oils del Global Index 2025.

Con este modelo de negocio, Cazayt apuesta por demostrar que la tradición agrícola andaluza puede converger con los códigos más sofisticados del diseño y la alta gastronomía, construyendo una marca de lujo con identidad propia y vocación global. “Queremos que Cazayt sea el aceite de oliva premium con oro de 24 quilates de referencia a nivel internacional. Nuestro foco está en la alta gastronomía, hoteles cinco estrellas, tiendas gourmet y regalos corporativos especiales”, reitera su CEO.