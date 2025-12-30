Dcoop adquiere la fábrica de Zumosol en Palma del Río para potenciar su nueva sección industrial citrícola

Dcoop ha adquirido en subasta la antigua fábrica de Zumosol en la localidad cordobesa de Palma del Río, una operación con la que la compañía quiere dar un paso en la cadena de valor de su nueva sección citrícola, después de haberse constituido este año para comercializar inicialmente a granel la naranja destinada a industria.

Con esta iniciativa se pretende poner en marcha nuevamente esta fábrica, que estaba inactiva desde hace años. Según explica la cooperativa en un comunicado, que no detalla el importe de la operación, la reconocida marca Zumosol tambiém ha pasado a propiedad de Dcoop.

El suelo industrial adquirido abarca una superficie de cinco hectáreas, de las que 26.000 metros cuadrados están construidos. Además del terreno, la compra incluye el procesado de fruta y la depuradora. Dcoop iniciará ahora los trabajos de adaptación y renovación de la maquinaria existente para poder retomar la actividad de la planta.

La sección citrícola de Dcoop está formada actualmente por siete entidades: la cooperativa de segundo grado Zuman con sede en Sevilla; Coare y Huertas de Palma del Río; Iberia, Covidesa y El Carrascal de Posadas; y Frubézar, de Córdoba.

El comunicado señala que "se trata de una apuesta clara de las cooperativas naranjeras del Valle del Guadalquivir por desarrollar el sector citrícola en estas comarcas, donde el zumo de naranja tiene posibilidades de generar valor para los agricultores". Para ello, se ha estado en contacto con el Ayuntamiento de Palma del Río, que ha mostrado su interés en que se desarrolle esta iniciativa industrial.

Para la alcaldesa, Matilde Esteo, la implantación de una fábrica de zumos en Palma del Río “bajo el modelo de cooperativa de Dcoop, supone una oportunidad estratégica y transformadora para el municipio y para toda la comarca”. “Hablamos de un modelo económico social, participativo y arraigado al territorio, donde los beneficios revierten directamente en los socios productores”, ha resaltado.

Por su parte, el director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, destaca que esta iniciativa surge “por el empuje de las cooperativas citrícolas, algunas de las cuales ya pertenecían a Dcoop en otras actividades como la aceituna de mesa”.

“La naranja industrial tiene posibilidades de desarrollo en estas comarcas y creo que la unión de las cooperativas ha sido un primer paso para ahora centrarnos en la reactivación de una fábrica tan emblemática, que ahora es propiedad de los cooperativistas”, añade el directivo.