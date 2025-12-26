Francisco Yuste mantiene el grueso de las marcas de Bodegas Argüeso tras la venta a Tradición

El bodeguero Francisco Yuste ha expresado su deseo de que Bodegas Tradición amplíe el acuerdo recientemente alcanzado entre ambas partes sobre Argüeso. Aunque la operación inicial se limita a la venta de parte de los activos de la histórica firma bodeguera sanluqueña, Yuste espera que Tradición se quede finalmente con la totalidad de las marcas y soleras de Argüeso para garantizar así la continuidad de lo que él mismo define como “su sueño”.

Sin embargo, el acuerdo inicial únicamente contempla la venta de unos 14.000 metros cuadrados de suelo en el centro de Sanlúcar, incluyendo los cascos bodegueros protegidos del antiguo convento de Santo Domingo, la emblemática manzanilla San León junto a una parte de su solera –100 botas de vino, que equivalen a 50.000 litros–, dejando el resto de las marcas y la gran mayoría de las existencias de vino en manos de Yuste.

Durante el reciente acto de clausura de un curso de tonelería celebrado en las instalaciones de la bodega, Yuste dejó claro que, a pesar de la operación cerrada, la bodega Argüeso como sociedad sigue siendo suya, al igual que marcas como las manzanillas La E, Viruta,, Las Medallas y Reserva de la Familia, así como las gamas Argüeso y 1822. El bodeguero insistió en que “Argüeso no se ha vendido” y expresó su esperanza de que Helena Rivero, propietaria de Tradición, reconsidere la posibilidad de comprar el resto de los activos de la bodega, con el fin de preservar la integridad de la empresa y su legado vinícola, para lo que sigue abierta la opción de ampliar el acuerdo inicial.

En un vídeo de su intervención, publicado por Barramedia, Yuste explicó que, de no prosperar esa ampliación, trasladará las existencias de Argüeso —vinos y botas, a excepción de la parte de San León ya vendida— a sus instalaciones bodegueras situadas en las afueras de Sanlúcar.

Pese a ello, insistió en su preferencia por que las soleras permanezcan en su emplazamiento histórico. “Me gustaría que se quedaran aquí, porque es donde está la solera de Argüeso”, afirmó, antes de añadir que, a su juicio, la propietaria de Bodegas Tradición, Helena Rivero, “es la persona idónea para hacerse cargo de mi sueño”.

En este contexto, Yuste recordó el esfuerzo realizado para conservar el legado de la bodega. “Empecé una labor en Argüeso que me ha costado mucho sacar adelante. Hemos preservado las soleras y, en la medida de lo posible, los cascos bodegueros ubicados en un convento de 1580. Me gustaría que Argüeso no perdiera todo lo que tiene, pero si no hay voluntad de comprar vinos y botas, nosotros tenemos sitio para llevárnoslo todo”.

Un proyecto en torno a la manzanilla San León

Cabe recordar que Bodegas Tradición anunció a principios de diciembre la compra de Argüeso, fundada en 1822, por un importe estimado de siete millones de euros.

El proyecto se centra en el relanzamiento de la Manzanilla San León y en la rehabilitación integral de este conjunto arquitectónico protegido por parte de Tradición, que ha adquirido igualmente una importante bolsa de suelo no catalogado en el centro de la ciudad que pertenecía a Argüeso.

Con esta operación, Tradición desembarca en la localidad sanluqueña y se adentra en el mundo de la manzanilla, sin descartar futuros lanzamientos propios y nuevos desarrollos en la gama San León.