Bodegas Tradición compra la histórica firma sanluqueña Argüeso y su manzanilla San León

La bodega jerezana Tradición ha cerrado la adquisición de la histórica firma Herederos de Argüeso, fundada en 1822 y considerada una de las casas más emblemáticas del Sanlúcar de Barrameda y su manzanilla. El importe de la operación no ha trascendido, aunque fuentes del sector lo cifran en torno a siete millones de euros.

El acuerdo incluye los cascos bodegueros que se ubican en el antiguo convento de Santo Domingo, en el Barrio Bajo de Sanlúcar; la marca San León, una de las manzanillas más señeras de la ciudad; y unas 100 botas de sus existencias de vino, equivalentes a 50.000 litros.

El proyecto se articula, precisamente, en torno al relanzamiento de Manzanilla San León, buque insignia de Herederos de Argüeso, para lo que el equipo de Tradición, con su enólogo, Miguel Villa, al frente, ya trabaja en las instalaciones sanluqueñas con el objetivo de recuperar el prestigio y la proyección internacional de estos vinos.

En paralelo, Tradición emprenderá una rehabilitación integral tanto del conjunto arquitectónico protegido de Argüeso, que incluye las naves La Sacristía y El Refectorio, en las que se conservan artesonados policromados del siglo XVI, como del claustro, este último en estando de abandono.

Del mismo modo, baraja habilitar en las instalaciones bodegueras de Argüeso una pinacoteca para exponer parte de la colección privada de la familia Rivero, a imagen y semejanza de Bodegas Tradición en Jerez.

La Sacristía de Argüeso, casco bodeguero del conjunto arquitectónico protegido del antiguo convento de San Domingo.

“Queremos recuperar lo que fue Argüeso”

La presidenta de Bodegas Tradición, Helena Rivero, afirma que la operación busca “devolver a estos vinos y a las localidades donde se elaboran el sitio que tuvieron y deben tener; recuperar lo que fue Argüeso, parte de la historia de Sanlúcar, como ya hicimos en Jerez con Tradición”.

“La compra de Argüeso es una apuesta por el Marco de Jerez, por su esencia, pero también por la manzanilla; tendemos un puente entre Jerez y Sanlúcar, que ha sido clave en la historia de estos vinos”, añade.

La bodeguera detalla que, tras un primer intento fallido, la operación se ha cerrado tras año y medio de negociación con Francisco Yuste, el anterior propietario que adquirió la bodega en 2016.

La marca San León y otros vinos

La adquisición supone el desembarco en Sanlúcar de Tradición, que llevaba años valorando opciones para elaborar su propia manzanilla o adquirir una marca ya existente. De hecho, la firma no descarta lanzar en el futuro una manzanilla bajo el sello Tradición, además de nuevos desarrollos para la marca San León, como un posible amontillado alineado con el estilo de la casa jerezana, caracterizado por vinos de Jerez de alta calidad y largas crianzas (VOS y VORS).

Compromiso con el patrimonio del Marco de Jerez

Con esta operación, Bodegas Tradición consolida su compromiso con la preservación del patrimonio enológico y arquitectónico del Marco de Jerez, una de las zonas vinícolas más singulares y reconocidas del mundo.

La incorporación de Argüeso permite a la firma jerezana profundizar en su apuesta por los métodos tradicionales de crianza y por la recuperación de espacios bodegueros de alto valor cultural, con la intención de proteger el legado histórico del vino y devolver a la comunidad un enclave clave de la identidad sanluqueña.

En un comunicado, la bodega subraya que este proyecto fortalece el vínculo histórico entre los vinos de Jerez y la manzanilla, generando un diálogo entre estilos, territorios y saberes. Tradición aspira a consolidar una visión compartida basada en la excelencia, la autenticidad y la transmisión del conocimiento bodeguero.

La adquisición supone, además, un nuevo paso en la trayectoria de Bodegas Tradición, una casa que ha hecho de la recuperación de lo auténtico y la defensa del vino tradicional el eje de su filosofía desde su creación.