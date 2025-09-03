González Byass incorpora los vinos de Vidal-Fleury a su mercado en Reino Unido

El grupo bodeguero andaluz González Byass anunció este miércoles que ha incorporado a Vidal-Fleury, con sede en el Valle del Ródano, en suportfolio de vinos en el Reino Unido.

Con este acuerdo, González Byass distribuirá una selección de vinos tintos, blancos y rosados de Vidal-Fleury, procedentes de distintas zonas del valle del Ródano, desde Hermitage y Saint-Joseph, en el norte, hasta Gigondas y Châteauneuf-du-Pape, en el sur. Los vinos estarán disponibles tanto en el canal horeca como en el retail.

El grupo familiar jerezano suma, con esta incorporación, la tercera bodega en los últimos 12 meses, tras la incorporación de Famiglia Castellani de Toscana, en noviembre de 2024, y Jean Bouchard de Borgoña, en febrero de 2025.

Fundada en 1781, Vidal-Fleury es la bodega en funcionamiento más antigua del Valle del Ródano. Ubicada en el corazón de los viñedos de Côte-Rôtie, en el Ródano Septentrional, la casa pertenece a la familia Guigal desde 1984.

Bajo su dirección, Vidal-Fleury ha prosperado manteniendo su gestión independiente. En los últimos años se han realizado importantes inversiones. Entre ellas, la inauguración en 2008 de unas nuevas instalaciones de vinificación, que aportaron una mayor capacidad para la crianza y el embotellado de los vinos.

En 2020, el enólogo y director general Antoine Dupré asumió el liderazgo con el objetivo de seguir desarrollando lagama de vinos y de preservar el prestigio de la bodega de elaborar vinos con personalidad propiay una marcada tipicidad regional.

Melissa Draycott, directora general de González Byass UK, afirmó sobre este acuerdo:“Estamos encantadosde dar la bienvenida a Vidal-Fleury a nuestra casa. La larga trayectoria de la bodega, unida a sucompromiso con la elaboración de vinos de gran calidad quereflejan el carácter de las diversasdenominaciones del Ródano, la convierten en una incorporación muy especial para nuestrafamilia.”

Por su parte, Antoine Dupré valoró: “Estamos entusiasmados de asociarnos con GonzálezByass para ampliar la distribución en Reino Unido. Los vinos del Ródano ya gozan de granaceptación entre los amantes del vino en este mercado y tenemos muchas ganas de acercar, aúnmás, nuestra gama a losconsumidores”.