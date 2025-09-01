La llegada de turistas internacionales a Andalucía marca su mejor julio histórico

Andalucía recibió un total de 1.540.778 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un aumento del 5,53% respecto al mismo mes del año anterior. El gasto ascendió a 2.183,27 millones de euros, un +7,7%, según los últimos datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mayor volumen de gasto registrado en un mes de julio en la región desde que existen registros.

De media, cada turista gastó 191 euros diarios en julio, un +12,32% respecto al mismo mes del año anterior, y permaneció 7,42 días en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.417 euros, un +2,07% más que en julio del ejercicio previo.

En los siete primeros meses del año, 8.330.276 turistas han visitado Andalucía (+7,89%) y han dejado un gasto de 11.328,12 millones de euros (+10,2%).

Datos nacionales

España volvió a batir récords de llegada de turistas, con 55,5 millones de entradas hasta julio (+4,1%), que generaron un gasto de 76.074 millones de euros, también en máximos históricos, lo que supone un aumento del +7,2%, según el INE.

En julio, Baleares fue el destino más elegido, con 2,56 millones de turistas (+1%), seguida de Cataluña, con 2,35 millones (-1,2%); Andalucía, con 1,54 millones (+5,5%); Comunidad Valenciana, con 1,49 millones (+1,4%); Canarias, con 1,23 millones (+6%); y Madrid, con 719.196 visitantes (-3,1%). El resto de comunidades sumaron en conjunto 1,1 millones, un +2,3% más que en julio de 2024.

Durante este mes, cada turista gastó en España un promedio de 1.493 euros, lo que representa un incremento del 4,4% respecto a julio del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes se situó en 210 euros, con un crecimiento interanual del 6,9%.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,3 millones y un aumento anual del 1,7%.

Los viajeros del Reino Unido fueron los que más gastaron en este periodo, con un 17,6% del total, seguidos por los de Alemania (11,7%) y Francia (8,1%). En cuanto a destinos, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias (18,5%), Cataluña (18,2%) y Baleares (15,3%).

En lo que respecta al número de visitantes, el Reino Unido lideró también la lista con casi 11 millones de turistas (+4,3%). Le siguieron Francia, con más de 7,1 millones (+1,7%), y Alemania, con más de 6,9 millones (+1,6%). Los destinos más visitados fueron Cataluña (11,6 millones de turistas, +1,1%), Canarias (9,1 millones, +4,3%) y Baleares (9 millones, +3,2%).