Luis Planas: “Tenemos instrumentos de la UE y España para apoyar a nuestro sector exportador”

La entrevista con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, estaba planificada para hablar del acuerdo con Mercosur, las ayudas del temporal y otros temas de interés sobre el sector agroalimentario. Pero la escalada bélica en Oriente Próximo y la amenaza de embargo comercial del presidente de EEUU, Donald Trump, unas horas antes de la cita en el Palacio de Congresos de Córdoba, cambian el guion ante la inquietud del sector. El ministro se muestra tranquilo pero cauteloso: “Hay que esperar y hacer seguimiento”.

Pregunta.La amenaza de Trump abre un escenario de incertidumbre en el sector agroalimentario. ¿Qué herramientas tienen la Unión Europea y España para defenderlo?

Respuesta.En la incertidumbre hay que apostar por la seguridad y por nuestras raíces. ¿Cuáles son? En el año 2025 exportamos 78.000 millones de euros, con un balance comercial positivo para España de 18.300 millones, el 30% de todo el superávit comercial de la Unión Europea. Andalucía ha exportado 15.800 millones de euros y el balance positivo es de 7.300 millones. Queda muy claro que España es una potencia agroalimentaria, la cuarta de la Unión Europea, la séptima del mundo. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista comercial? Pues yo creo que lo que estamos haciendo, diversificar e intensificar la presencia exterior. En estos momentos exportamos a más de 190 países. Y diversificar significa sacar la oportunidad de acuerdos como el de Mercosur, ampliar las posibilidades de exportación. En el caso de Estados Unidos, yo creo sinceramente que hay que esperar y hacer un seguimiento muy cercano. Somos un miembro activo de la Unión Europea. Y la política comercial es competencia de la UE, eso nos da un elemento de defensa comercial. Si la amenaza se materializa, desde el punto de vista del Gobierno de España, tenemos medidas, algunas de ellas ya aprobadas y otras que se pueden aprobar, para tener en cuenta esta situación.

P.¿El Gobierno ha preparado ya algunas ante el escenario de incremento de precios por la guerra en Oriente Próximo?

R.Primero, seguimiento y tranquilidad. Y a partir de ahí, tomar las medidas oportunas. Yo comprendo que uno de los mayores daños de estas situaciones es la incertidumbre, pero tenemos que contrapesarla sabiendo perfectamente que disponemos de instrumentos, no solo como Unión Europea, sino como España, para apoyar a nuestro sector exportador. Tenemos que ver dónde se estabilizan los precios para ver qué situación nos encontramos, aún estamos muy lejos del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Palacio de Congresos de Córdoba / JUAN AYALA

P.El acuerdo con Mercosur ha generado mucha polémica en el sector agroalimentario, con dudas sobre la garantía de seguridad alimentaria en los productos que vengan de otros países.

R.Mercosur es una inmensa oportunidad y quien en estos momentos, en la situación internacional en que nos encontramos, quiera negar la realidad de que es una gran oportunidad, se está tapando los ojos. Estamos hablando de productos que tienen que cumplir íntegramente todas las condiciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea. Nada entra en la Unión Europea que no cumpla las condiciones. Comprendo que hay bulos, fakes, que son extendidos por grupos polarizadores y extremistas donde dicen que cualquier cosa entra a la UE. Eso es falso, absolutamente falso. Tenemos el mayor rigor del mundo en el control en frontera, junto a los de Estados Unidos y Canadá. En cuanto al acuerdo en sí, el contingente de los siete productos calificados de más sensibles se sitúa en torno al 1%, máximo 2%, del consumo anual del conjunto de la ciudadanía de la Unión Europea. Y si hay un desvío de un 5% en la cantidad o en el precio de un producto determinado, automáticamente un Estado miembro puede pedirle a la Comisión que en un plazo máximo de dos semanas adopte medidas provisionales. Que un país pequeño que depende de las importaciones pueda tener preocupación, se puede entender. Que la tenga España, no lo creo.

P.Las ayudas por los daños provocados por las sucesivas borrascas dejan fuera algunas zonas de Andalucía. ¿Cabe la posibilidad de ampliar el mapa e incluirlas?

R.Son unas ayudas realmente extraordinarias de 2.874 millones de euros. El grueso está en ayudas directas del 30% de la renta declarada con un máximo de 25.000 euros; de estas se va a publicar la primera lista a finales de este mes y se va a abonar en abril. Para ellas se han escogido 566 municipios de Andalucía que se han visto afectados de forma más grave. También hay 600 millones dedicados a los caminos rurales y las infraestructuras de riego, que se pueden solicitar hasta el 15 de abril, todo añadido evidentemente al seguro agrario. Y además hay una cantidad destinada a compensar a armadores y pescadores de las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga. A ello debe unirse lo que solicité hace ya tres semanas de la Comisión Europea, la activación de la Reserva Agrícola. En este contexto examinaremos si efectivamente hay alguna otra localidad dentro de Andalucía o fuera que eventualmente pudiera ser objeto de alguna ayuda. Nos hemos concentrado en quien tenía más esa necesidad en el momento presente. Y hay modificaciones de la Política Agrícola Común y su aplicación. Es muy curioso que quienes muchas veces niegan la existencia de un cambio climático, a veces inmediatamente después nos piden ayudas por las consecuencias del cambio climático.

P.Esos eventos extremos, con la próxima sequía por llegar, han reavivado las reclamaciones del sector agrícola de ejecutar más presas, microembalses o balsas. ¿Se plantea el Gobierno seguir regulando los ríos?

R.Hay que enfrentarse al espejo de la realidad. Y el espejo de la realidad es que tenemos que hacer un mejor uso del agua, que se hace ya muy bien por parte de los agricultores, pero tenemos incluso que mejorarlo. Si hemos dedicado 2.500 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la modernización del regadío, quiere decir algo. Agua no va a faltar, lo que tenemos que hacer es utilizarla mejor. Los regadíos de precisión, la utilización de todos los sistemas, por ejemplo, de aguas alternativas, aguas recicladas o regeneradas, o incluso la desalación, son instrumentos de los que disponemos para dar respuesta a estos fenómenos. El segundo elemento son las nuevas técnicas genómicas, disponer de semillas o de plantas que puedan adaptarse mejor. Y por último, está el seguro agrario combinado, que es un modelo de referencia europeo y mundial.

P.En alguna ocasión ha advertido de que la negociación de la nueva Política Agraria Común será muy exigente. ¿Cuáles van a ser los mínimos de España?

R.–Tenemos una posición común del Gobierno de España. Primer punto, que reconstituyamos la PAC, que no sea una serie de intervenciones, sino también, una política europea sólida y estructurada en base a los objetivos del Tratado Europeo. La segunda, disponer de fondos suficientes para el periodo post-2027, como mínimo los que tenemos en este periodo. Y en tercer lugar, eliminar aquellas nuevas cofinanciaciones que la propuesta de la Comisión introduce. Me parece un profundo error, porque eso es ir contra el mercado único de la Unión Europea. Esta es la primera fase de la negociación, que nos llevará hasta el Consejo Europeo, donde se aprueben los fondos y a partir de ahí tendremos que entrar en la discusión ya de los reglamentos de aplicación, qué perspectiva le damos al próximo plan estratégico nacional, en definitiva una tarea muy intensa y de mucho interés, pero tenemos las ideas claras y desde luego la defensa firme de nuestros intereses.

P.En 2026 se ha conseguido revertir la tendencia de recorte de las cuotas pesqueras, pese a que la propuesta inicial era muy limitada. ¿Para el próximo año qué puede esperar el sector?

R.Le hemos pedido a la Comisión Europea que modifique el reglamento de Mediterráneo Occidental, porque es una inmensa contradicción que el conjunto de las posibilidades de pesca se determinen por el stock que está en peores condiciones. Como consecuencia de las medidas adoptadas en los últimos años los stocks están mejorando. Ahora tenemos 143 días de actividad en el sector mediterráneo, creo que la evaluación científica debe llevar a elevar esa cifra. Y junto a ello, evidentemente, medidas tendentes a que aseguremos, desde el punto de vista de la estabilidad y la de la rentabilidad, el funcionamiento de nuestra flota, en particular de la posibilidad de adopción, en su caso, de TAC y cuotas que sean plurianuales para poder hacer una mejor planificación, o que los incrementos o decrementos de las posibilidades de pesca no sean superiores a un 20%. El comisario ha hecho manifestaciones muy positivas, esperamos que los hechos sigan a las palabras.

P.¿Ve cerca la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos?

R.Estamos empezando a ello, creo que Marruecos ha dado señales de que está dispuesto a negociar, corresponde a la Comisión Europea y yo creo que en las próximas semanas, en los próximos meses, se van a producir contactos en ambas partes. Me gustaría que pudiéramos concluir lo antes posible este acuerdo, que es un elemento de seguridad para algunas de nuestras flotas.

P.¿Se plantean una modificación de la norma de calidad del ibérico tras las quejas de las DO de Los Pedroches y Jabugo?

R.Es un debate en un vaso de agua. Yo incluso tiendo a pensar que hay quien haya intentado, desde un punto de vista político, forzar un falso debate en torno a esto, lo cual es lamentable, porque a mí lo que me preocupa es el sector del ibérico. El sector del ibérico está en una buena situación y esperemos que lo esté aún más ampliando mercados en el exterior. Este es un tema puramente privado comercial, son estrategias distintas. Yo soy partidario de una defensa de un producto de calidad y del 100% ibérico. Otra cuestión es, evidentemente, que dentro de las normas comerciales haya una posibilidad legal de que se haga lo que efectivamente lo que ha hecho Guijuelo.

P.La sanidad animal y vegetal genera una gran preocupación, la peste porcina ha sido el último ejemplo. ¿Qué medidas plantea el Ministerio de Agricultura ante una realidad que se prevé que empeore?

R.Evidentemente, un mundo como el que vivimos, globalizado y con tantas relaciones, se hace muy fácil la transmisión de enfermedades y, en su caso, de plagas. Y el cambio climático no ayuda. En el caso de la peste porcina, un incidente limitado, estamos trabajando para recuperarlo lo antes posible. A pesar de ello, hemos conseguido mantener abierto el 80% del volumen de los mercados, algo que significa seguridad y confianza en los productos de España. Y vale lo mismo para la sanidad vegetal. Hemos hecho un inmenso esfuerzo desde el punto de vista de la transformación y de la disponibilidad de no sólo controles biológicos de plagas, sino de elementos de biocontrol. ¿Los productos químicos tienen aún algún sentido? Sí, sin duda, y tenemos que utilizarlos. Pero hay que llevar mucho cuidado, cuando tiene que hacerse el Ministerio da una autorización excepcional. Y sobre todo, de nuevo, una llamada a no politizar un tema que es estrictamente técnico. Llamo a la responsabilidad. Ya tenemos alguna experiencia en Andalucía, en Huelva y en Almería, donde se instó a utilizar productos que nos cerraron mercados europeos. ¿Se puede permitir un país como España, que abastece el 25% de las frutas hortalizas de la Unión Europea, que alguien tenga en Europa la mínima duda sobre la utilización de productos fitosanitarios en nuestro país? Porque el problema no solo es para la zona o la producción, es que mancha la imagen del conjunto de nuestro país. Yo llamo la atención y pido responsabilidad y rigor. Con la Comisión Europea estamos trabajando en la simplificación y en el avance en esta materia.