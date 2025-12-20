Así es Lagoom Living Sevilla Este, el mayor proyecto residencial de alquiler asequible en Andalucía

Sevilla Este estrenará en 2028 una nueva zona residencial que ofrecerá 843 viviendas protegidas de alquiler asequible de la mano de la gestora de inversión inmobiliaria Lagoom Living, que será la encargada de levantar el proyecto mediante colaboración público-privada. La iniciativa, que contempla la construcción de 691 VPO y 152 alojamientos transitorios para estancias cortas, es la de mayor tamaño realizada hasta ahora en Andalucía con la modalidad de arrendamientos a precios limitados.

Bajo el nombre de Lagoom Living Sevilla Este, el futuro residencial se distribuirá en cuatro bloques de entre ocho y catorce plantas para dar cabida a unas 700 familias. Habrá pisos de dos dormitorios de 45 metros cuadrados útiles y de tres dormitorios con dos baños de 60 metros cuadrados. El precio medio de alquiler se situará en 474,76 euros mensuales, con solo un 15% de las unidades –las de mayor tamaño– superando ligeramente los 500 euros.

La promotora, fundada en Málaga, resultó adjudicataria del concurso convocado por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) para la concesión demanial hasta 2089 de la parcela R-1, situada en Sevilla Este, junto al Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), para realizar esta promoción que contará con una inversión aproximada de 143 millones de euros, de los que 24,4 millones proceden de fondos europeos Next Generation.

Con más de 54.000 metros cuadrados construidos, el proyecto arrancará a principios de 2026 mediante sistemas de industrialización y con un diseño arquitectónico que permitirá que las viviendas dispongan de ventilación cruzada, envolventes térmicas de alto rendimiento, cubiertas fotovoltaicas y doble calificación energética A. También incluirá 715 plazas de aparcamiento, trasteros y espacios de convivencia: zonas verdes, piscina, áreas de deporte-ocio, coworking, salas multiusos y lavanderías.