Andalucía gana empresas, pero mantiene un desfase con España en densidad y productividad, según Unicaja

Andalucía cerró 2024 con 529.087 empresas, según el informe Análisis Económico-Financiero de la Empresa Española 2025 –elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, el servicio de estudios de Unicaja–, lo que supone un aumento del 1,6% que consolida a la comunidad como la segunda con más sociedades en el país, sólo por detrás de Cataluña . Este avance cuantitativo, sin embargo, convive con un indicador que continúa sin mejorar al ritmo necesario: la densidad empresarial regional sigue siendo inferior a la media estatal, con 61,3 empresas por cada mil habitantes, frente a las 66,9 del conjunto nacional .

La distribución provincial confirma la concentración del tejido productivo. Málaga alcanza 136.848 compañías y Sevilla suma 119.946, mientras que Huelva permanece en la posición más débil, con apenas 47,4 empresas por cada mil habitantes, una diferencia que revela un mapa muy desigual dentro de la comunidad.

El informe de Unicaja también sitúa el foco en un aspecto estructural: la productividad aparente. Andalucía registra 201.415 euros de ingresos por empleado, mientras que España alcanza 262.730 euros, una diferencia notable –superior a 61.000 euros por trabajador– que actúa como freno persistente para la convergencia económica de la región . Incluso las provincias más dinámicas mantienen esa brecha: Sevilla llega a 209.836 euros por empleado y Málaga se queda en 176.857, ambas por debajo del nivel nacional.

Este desequilibrio –que se repite año tras año, según señala el propio documento– se explica por la menor presencia de sectores de alto valor añadido y por el predominio de actividades con márgenes reducidos. El aumento del número de empresas no se traduce, por tanto, en una mejora proporcional de la productividad, lo que limita la capacidad de tracción del tejido empresarial andaluz.

Servicios al alza, retrocesos en industria y comercio, y la construcción como contrapeso

El informe muestra un cambio profundo en la composición empresarial andaluza. Los servicios no comerciales representan ya el 61,4% del total, tras un incremento del 3,0%, y se convierten en el principal motor del aumento de sociedades en la comunidad . Este fortalecimiento –aunque positivo en términos de número de compañías– amplía la dependencia de actividades con menor potencial de productividad.

Por el contrario, el comercio retrocede un 1,9% y se sitúa en el 22,9%, mientras que la industria cae un 1,0% hasta el 5,0% del tejido regional, lo que reafirma su debilidad estructural dentro del mapa empresarial andaluz. La construcción, en cambio, resiste mejor: crece un 2,3% y alcanza el 10,7%, lo que la convierte en el único sector que avanza junto a los servicios no comerciales.

Unicaja destaca que Málaga es la única provincia que aumenta empresas en todos los sectores –una excepción significativa dentro del conjunto andaluz–, lo que explica por qué lidera no sólo la creación de sociedades, sino también buena parte del dinamismo empresarial regional .

El documento de Analistas Económicos de Andalucía concluye que la autonomía andaluza incrementa su número de empresas, pero no reduce la brecha que la separa de España en densidad ni en productividad, dos indicadores decisivos para la competitividad a medio y largo plazo. La región avanza, pero lo hace con un modelo que –según advierte el informe– sigue lejos del potencial necesario para converger con los territorios más dinámicos del país.

El saldo empresarial andaluz muestra contrastes marcados entre provincias

El informe Análisis Económico-Financiero de la Empresa Española 2025 detalla que Andalucía creó 20.091 sociedades en 2024, lo que equivale al 17,0% del total nacional, con un capital suscrito de 781 millones de euros –un volumen que refuerza la posición de la región dentro del mapa empresarial español– . La distribución interna revela diferencias profundas: Málaga concentra 7.541 nuevas empresas y Sevilla suma 4.645, dos cifras que representan más del 60% de las constituciones registradas en la comunidad y que sitúan a ambas provincias como los principales polos de dinamismo empresarial en el territorio .

La otra cara del balance muestra 4.327 disoluciones en el conjunto de Andalucía –un 17,2% del total nacional–, un volumen que crece respecto al ejercicio previo y que matiza la expansión del tejido regional . También aquí el reparto territorial marca diferencias relevantes: Málaga alcanza 1.389 ceses, seguida de Sevilla con 1.040, mientras que Cádiz y Granada se sitúan en niveles intermedios, con 441 y 432 disoluciones, respectivamente. Provincias como Huelva y Jaén –que registran 193 y 157 disoluciones– muestran un tejido más reducido, pero igualmente expuesto a la rotación empresarial.

El informe subraya que el índice de rotación provincial –la relación entre disoluciones y nuevas sociedades– presenta comportamientos muy desiguales: Málaga y Sevilla mantienen un saldo neto claramente positivo, mientras que otros territorios, como Cádiz, Córdoba y Granada, reflejan tensiones más marcadas en su dinámica empresarial. La lectura global es nítida: el saldo andaluz es positivo, pero está sustentado por dos provincias que concentran la mayor parte del crecimiento, mientras que una parte significativa del territorio continúa con ritmos de renovación más modestos y una estructura empresarial más frágil.

Las gacelas impulsan el dinamismo, aunque sin corregir el desfase productivo

El informe subraya que Andalucía concentra 4.132 empresas gacela, el 5,60% de la muestra disponible, una proporción superior a la del conjunto del país, un indicio claro de dinamismo interno. Junto a ellas, las firmas líderes y las de alta rentabilidad elevan el total andaluz hasta 11.518 empresas de referencia, el 11,9% del total nacional.

El análisis territorial revela un comportamiento especialmente intenso en Sevilla, donde las gacelas registran un incremento del 124,4% en empleo –el mayor avance provincial de España en 2023–, según los datos de la Central de Balances incorporados al informe . Es un salto que demuestra la capacidad de este segmento para expandirse en contextos de mayor presión competitiva, lo que convierte a estas compañías en un activo creciente dentro del tejido regional.

Aun así, Unicaja insiste en que el empuje de las gacelas no es suficiente para elevar la productividad agregada, que continúa lastrada por la estructura sectorial predominante. El crecimiento cualitativo existe –y se concentra sobre todo en Málaga y Sevilla–, pero sigue siendo insuficiente para cerrar la brecha que separa a Andalucía del conjunto del país.