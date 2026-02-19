Las exportaciones andaluzas resisten los aranceles y mantienen el tipo en 2025 gracias al cobre, las frutas y las hortalizas

Las exportaciones andaluzas mantuvieron el tipo en 2025, en un contexto muy complicado marcado por la incertidumbre geopolítica y los aranceles de Estados Unidos.

Así, las ventas desde la comunidad de todo tipo de bienes al mundo superaron por segundo año consecutivo los 40.000 millones de euros (40.433, en concreto) y se elevaron un 0,6% respecto al año anterior, un crecimiento muy modesto que contrasta con el mayor impulso del año anterior (+3,35%). La evolución andaluza es muy similar a la española, que registra un alza del 0,7%, hasta los 387.090 millones de euros.

En toneladas el crecimiento también es mínimo en el caso andaluz, al subir de 34,46 millones a 34,53 millones, en porcentaje solamente un 0,2% más.

Segundo mejor dato exportador y un peso del 10,5% en el conjunto nacional

Estamos, con este balance anual, ente el segundo mejor dato de la historia, solo superado por los 42.679 millones de euros de 2022, año marcado por el fuerte rebote tras el ‘shock’ del coronavirus y las complicaciones logísticas posteriores y también por un fortísimo repunte de la inflación.

Andalucía se mantiene, además, como tercera comunidad en peso exportador, con el 10,5% del total nacional, una cifra que está estable desde hace años (entre el 10 y el 11,5%) y que es inferior al peso de la región en el Producto Interior Bruto Nacional (PIB), que está en el entorno del 13%. La cifra es, además, muy similar a la de 2024 (10,45%).

Superávit comercial frente al déficit nacional, incluso descontando la energía

Frente al déficit comercial nacional (de 57.054 millones euros, un 41% más) y el de comunidades autónomas como Cataluña (que aporta el 25% del total exportador) y Madrid, la comunidad recupera el superávit comercial, con 572 millones de saldo positivo, tras registrar unas importaciones de 39.861 millones de euros, 1.454 menos que en 2024 (-3,52%). Esta bajada de las compras está muy vinculada a la fortísima reducción de la adquisición de combustible, tanto en valor (2.682 millones de euros menos que el año pasado) como en volumen (reducción de 344.000 toneladas de importaciones de crudo).

La Consejería de Economía, con datos de la agencia Andalucía Trade, indica que si eliminamos la energía las exportaciones andaluzas alcanzaron en 2025 los 34.911 millones de euros, un aumento del 3,7% y récord histórico absoluto. Las importaciones llegarían a los 25.561 millones (un aumento del 4,7% frente al descenso total) y el superávit comercial no energético se sitúa en 9.351 millones de euros.

Las causas del avance: gran comportamiento de materias primas, frutas y hortalizas

La comunidad ha logrado continuar por encima de los 40.000 millones de euros en ventas pese al mencionado bajón de los combustibles, que aun así siguen teniendo un peso muy grande (4.744 millones); y el de grasas y aceites (con el aceite de oliva como subcapítulo estrella), que contabilizan ventas 879 millones inferiores a las de 2024, con 3.690 millones en total. En el caso del aceite de oliva, sin embargo, esto se debe exclusivamente a la bajada de precio, ya que en toneladas las exportaciones se incrementan un 38%, hasta las 859.000. También sufre un bajón la venta de aeronaves (664 millones menos hasta 2.038 en total), pero este capítulo suele ser muy inestable y no depende tanto del precio o coyuntura económica como de las ventas puntuales de aviones.

En compensación, ha habido capítulos que en valor económico se han comportado muy bien, básicamente materias primas minerales, frutas y hortalizas. La minería regional e industria vinculada se está beneficiando de los altos precios de los productos que extrae y procesa: las manufacturas de cobre incrementan sus ventas un 23%, hasta los 2.638 millones de euros, y el capítulo de minerales, escorias y cenizas, un 38%, hasta 1.820 millones, con el cobre, precisamente, como principal producto. También la fundición de hierro y acero experimentan un aumento notable (26,4%), hasta 881 millones. Llama la atención que casi se han doblado las ventas de piedras, metales preciosos y joyería, hasta los 452 millones de euros (+62,3%), con el oro como principal capítulo (324 millones).

También es destacable la pujanza de frutas sin conservar y legumbres y hortalizas, teniendo en cuenta que parten de niveles muy altos ya. En euros, Andalucía vende un 10% más de frutas (3.228 millones) y casi un 5% más de legumbres y hortalizas (4.421 millones). En conjunto, los alimentos siguen siendo lo que más se vende desde el sur: cuatro de cada diez euros provienen de esa fuente.

Los aranceles y el menor precio de carburantes y aceite de oliva lastran las exportaciones a EEUU

Las exportaciones andaluzas miran cada vez más a Asia, con China como país que más crece dentro del top 10, un 19,6%, hasta llegar a 1.574 millones de euros. En su conjunto, las ventas en el continente se elevan un 14,1% y están ya a punto de alcanzar a América. La realidad es que, en este sentido, los aranceles del 10% (desde abril) y del 15% (desde agosto) de EEUU han lastrado los envíos a aquel país. En su conjunto, las ventas se han reducido un 17%, hasta 2.607 millones, en gran medida por los menores precios de combustibles y aceite de oliva, pero no solo. Sin estos dos productos (que son claves en las ventas al país norteamericano) las exportaciones descienden un 12,2%.

En nuestro primer mercado, la Unión Europea, hay luces y sombras, y también, en cierto modo, diversificación. Las ventas a Alemania y Francia caen, sobre todo en el caso del país vecino; mientras que se intensifican las relaciones con Portugal, Países Bajos y en menor medida Italia. Las ventas al conjunto de la Unión siguen teniendo mucho peso (seis de cada diez euros) y se mantiene prácticamente igual que en 2024, con una leve bajada del 0,2%.

Todas las provincias menos Sevilla crecen en ventas

Por provincias, todas las provincias registran crecimientos menos Sevilla, con un 9% menos en ventas probablemente motivado por el retroceso de la aeronáutica. Pese a ello, se mantiene como primera provincia exportadora andaluza. Lo más destacado es que Cádiz y Huelva avanzan (un 5,7% y un 0,4%) pese al bajón del precio del petróleo y gracias a su dinamismo en materias primas, y en el caso de Huelva, en frutos rojos.