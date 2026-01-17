Los extranjeros copan el 45% de los nuevos empleos creados en Andalucía en 2025

Andalucía sumó en 2025 (entre el cuarto trimestre de 2024 y el último del año pasado) 31.966 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, lo que supone que los inmigrantes copan el 45% de los algo más de 50.000 empleos generados en total en este periodo.

El número de trabajadores de fuera de España creció en la comunidad por encima de la media nacional (+8,9% frente a +7,1%), dentro de una tendencia general de incrementos muy fuertes. A nivel nacional, se han incorporado al mercado laboral 204.659 personas firñabeas, hasta superar por primera vez los tres millones (3.085.477). En Andalucía la cifra roza ya los 400.000 (391.329), el 12,68% del total nacional

Almería, la provincia de España con más peso de los trabajadores extranjeros

El peso de los trabajadores inmigrantes en Andalucía es más bien bajo, solo el 11% del total de trabajadores, aunque si se pone la lupa en las provincias la situación es muy desigual. Almería es el territorio de España con más peso de extranjeros trabajadores (el 25,39% del total según la media de diciembre de 2025), mientras que Cádiz es la que tiene menos foráneos afiliados en proporción (solo el 4,63%). Para que se visualice mejor, uno de cada cuatro empleos en Almería tiene carnet de identidad de otro país mientras que en Cádiz son uno de cada 22.

Variación interanual y porcentaje sobre el total de cada provincia. Fuente: Seg. Social / Departamento de Infografía

Si atendemos a los crecimientos, la situación es diferente. El mayor avance porcentual se produce en la provincia de Sevilla (14,24%), seguido de Córdoba (13,4%) y Cádiz (12,6%), mientras que en número es Málaga la que registra el incremento más acusado, casi un tercio del total: 11.670 (+10,6%). Sin embargo, en la provincia con más trabajadores de fuera, Almería, la subida es exigua, del 1,76%, solo 1.496 extranjeros trabajadores más. En general, parece que es donde menos inmigración hay en términos relativos donde más se extiende, con la excepción quizás de Málaga.

Número de afiliados extranjeros por provincias. Fuente: Seg. Social / Departamento de Infografía

Los marroquíes, los que más presencia tienen; los venezolanos, los que más crecen

Por nacionalidades, los marroquíes siguen siendo, con mucha diferencia, mayoría. A fecha de diciembre, hay 85.739 trabajadores de este país en la comunidad andaluza. A gran distancia se sitúan los nacionales de un país de la Unión Europea, Rumanía, con 40.278 y en tercer, cuarto y quinto lugar, están colombianos (22.034), italianos (18.189), Senegaleses (16.887) y venezolanos (16.826).

Este último país, Venezuela, es el que más crece (junto con Mali) en términos porcentuales en Andalucía, un 31,51% y supera a Reino Unido en el ranking. En términos absolutos es el tercero en incremento (+4.031), solo superado por Marruecos (+5.583, un 6,97% más) y Colombia (+4.074, un 22% más). El siguiente en la lista es Mali, con un 31,7% de aumento y 3.252 trabajadores más, hasta sumar 13.495 en total. Marruecos, Venezuela, Colombia y Mali concentran el 53% del aumento total y de los principales emisores solo Rumanía retrocede levemente, con 494 afiliados menos.

El 27% de los afiliados extranjeros son jornaleros

Por sectores y regímenes, lo que es una percepción en la calle se confirma en las estadísticas. Hay un porcentaje importante, el 27,6% del total, que es temporero, es decir, está inscrito en el régimen social agrario, en total 107.919 en diciembre, una cifra que hay que tomar con cautela, ya que varía mucho a lo largo del año y coincide en su final con un pico de campañas agrarias. Casi tres de cada diez trabajadores agrarios, por otro lado, son de otros países.

Afiliados extranjeros por sectores. Fuente: Seg. Social / Departamento de Infografía

El segundo en importancia es la hostelería, con 58.166 afiliados foráneos, de los cuales 9.665 son autónomos. Después, bastante cerca, está el comercio, con 52.406, pero aquí llama el enorme porcentaje que es autónomo, prácticamente la mitad (16.833). Sigue la construcción, con 28.234, y con también un buen número de afiliados por cuenta propia, 7.387. Actividades administrativas (21.073), transporte y almacenamiento (21.060), trabajadoras del hogar (13.777), actividades sanitarias y servicios sociales (13.456) e industria manufacturera (12.562) completan los sectores con más inmigrantes.

El año pasado los que crecieron más en términos porcentuales a la hora de sumar afiliados extranjeros fueron la construcción (21,4%), actividades sanitarias y servicios sociales (18,6%) industria manufacturera (18,3%) y transporte y almacenamiento (18,2%). En números absolutos destacan la hostelería (5.616), la construcción (4.990), agricultura (4.062), transporte y almacenamiento (3.250) y comercio (2.676).

En el caso de la agricultura, el avance está bastante por debajo de la media (+3,91) y otro sector que no registra apenas incremento es el de las trabajadoras del hogar, con solo 270 afiliadas más (+2%), en un contexto en el que los cotizantes en esta actividad descienden en general.