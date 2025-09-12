El IPC se mantiene en el 2,7% en Andalucía y España con carburantes tirando al alza y alimentos a la baja

El IPC en Andalucía y España volvió a registrar, por segundo mes consecutivo, el mismo guarismo: 2,7%. La inflación se mantuvo inalterada en agosto respecto al mes de julio debido a que, por un lado, el transporte tiró al alza al bajar los precios de los carburantes menos que el año pasado; y por otro, a que tanto la electricidad como los alimentos empujaron a la baja. En el primer caso los precios se mantuvieron estables, frente a la subida que se registró en agosto del año pasado; y en el segundo, a la bajada sobre todo del precio de la fruta.

A nivel nacional, la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni energía ni alimentos no elaborados (los elementos más volátiles de la cesta), se elevó una décima, ha,sta el 2,4%, mientras que la tasa mensual se quedó en el 0% (los precios no subieron entre julio y agosto), con una subida de los paquetes turísticos y una bajada significativa de alimentos y bebidas no alcoholicas, con especial incidencia en la fruta.

En Andalucía, la subyacente también se elevó una décima, hasta el 2,3%, algo por debajo de la media nacional, mientras que la tasa mensual también no registró subidas ni bajadas (0%).