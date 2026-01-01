La Junta convoca 15 millones de euros en ayudas para proyectos de innovación empresarial en aviación sostenible

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha abierto una convocatoria de ayudas, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por valor de 15 millones de euros destinada a impulsar proyectos empresariales de investigación industrial y desarrollo experimental en el sector de la aviación sostenible. Entre sus objetivos se encuentran "reducir considerablemente la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera o la investigación de nuevos combustibles que prácticamente eliminen la liberación de CO2 en las futuras aeronaves", ha informado la Junta de Andalucía este jueves.

Esta línea de financiación, enmarcada en la iniciativa InnovAndalucía —dotada con 59 millones de euros del Programa Andalucía FEDER 2021-2027—, busca apoyar el desarrollo de tecnologías disruptivas que reduzcan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte aéreo.

Objetivo: aeronaves de cero emisiones

Los proyectos financiados deberán alinearse con los objetivos de Clean Aviation Joint Undertaking, la iniciativa europea del programa Horizonte Europa centrada en la próxima generación de aeronaves. El objetivo es demostrar tecnologías disruptivas para aeronaves y conceptos novedosos que permitan una reducción del 30% en las emisiones netas de gases de efecto invernadero en aeronaves regionales y de corto y medio alcance, con una entrada en servicio prevista para 2035; así como de aeronaves que estarán propulsadas por Combustibles de Aviación Sostenible (CAS) o hidrógeno combinados con hibridación eléctrica, permitiendo así cero emisiones de CO2 en vuelo cuando se utilice hidrógeno como fuente de energía o hasta una reducción del 90% de las emisiones CO2 cuando se combina con el efecto del CAS.

Requisitos y plazos

La Junta de Andalucía ha señalado que esta línea de incentivos se convoca en régimen de concurrencia competitiva, pudiendo solicitar estas ayudas tanto empresas con establecimiento operativo en Andalucía como agentes de generación del conocimiento inscritos en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, cuya participación debe representar al menos el 3% del presupuesto subvencionable.

Además, el proyecto presentado debe estar inmerso en al menos uno de los tres bloques temáticos principales: aeronaves regionales híbrido-eléctricas con un 50% más de eficiencia respecto a los modelos de 2020, aeronaves de corto y medio alcance ultraeficientes con un 30% más de eficiencia, y tecnologías basadas en hidrógeno verde como combustible. Este último permitiría alcanzar cero emisiones de CO2 en vuelo o una reducción de hasta el 90% cuando se combine con Combustibles de Aviación Sostenible (CAS).

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 18 de marzo de 2026 a través de la sede electrónica de la Junta.

Por su lado, los proyectos tendrán un periodo máximo de ejecución de 24 meses, con un presupuesto subvencionable mínimo de 250.000 euros y máximo de cinco millones. Estos incentivos oscilarán entre el 50% y el 80% del presupuesto para empresas, dependiendo de su tamaño, y podrán alcanzar el 100% para agentes de conocimiento sin actividad económica. Las empresas podrán presentarse individualmente o en cooperación, con un máximo de diez entidades por proyecto, indican.

Evaluación por méritos

La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, con una puntuación máxima de 100 puntos distribuidos en cuatro criterios: calidad del proyecto (40 puntos), implementación (35 puntos), impacto (15 puntos) y trayectoria de colaboración (10 puntos).