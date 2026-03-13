Pisos turísticos, 'influencers' y criptomonedas: así afecta el nuevo plan antifraude de Hacienda a los andaluces

La Agencia Tributaria tiene una lista de prioridades para este año y ya la conocemos. Este jueves apareció en el Boletín Oficial del Estado bajo el título Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2026, un documento extenso y de lectura árida que, sin embargo, contiene mensajes concretos para millones de ciudadanos, autónomos y pequeños empresarios.

Hacienda va a mirar con más detalle que nunca los ingresos del alquiler vacacional, la economía digital, las criptomonedas y los negocios que siguen prefiriendo el efectivo a la tarjeta. En Andalucía, varios de esos focos coinciden con sectores de peso especial en la economía regional.

El alquiler turístico, en el centro de la diana

Pocos ámbitos concentran tanto riesgo fiscal en Andalucía como el alquiler vacacional. La comunidad es una de las que más viviendas tiene registradas en plataformas como Airbnb o Booking, con una presencia especialmente intensa en la Costa del Sol, la Costa de la Luz, Granada y Sevilla. Y Hacienda ha decidido intensificar este año las actuaciones sobre los ingresos que generan.

El plan advierte expresamente de que se buscará detectar "artificios en el alquiler de pisos turísticos y arrendamientos de temporada": inmuebles que tributan como vivienda habitual pero que funcionan en la práctica como alojamiento vacacional. Los inspectores realizarán visitas de comprobación para identificar arrendamientos no declarados o mal declarados, con foco especial en los ingresos gestionados a través de plataformas digitales.

La clave está en el cruce de datos. Las plataformas están obligadas desde 2023 a reportar a la Agencia Tributaria los ingresos de sus arrendadores al amparo de la normativa europea DAC7. Eso significa que Hacienda sabe lo que cada propietario ha cobrado a través de esos canales. Si lo declarado no coincide con lo reportado por la plataforma, la discrepancia es inmediatamente visible. Para quien tiene una vivienda que alquila por temporadas en cualquier punto del litoral andaluz o en una ciudad con turismo relevante, la conclusión es sencilla: declarar esos ingresos no es opcional.

Los 'influencers' y los negocios en redes, bajo vigilancia

El plan dedica un apartado específico a los creadores de contenido en redes sociales y al marketing de influencia, un sector que el propio documento califica de "en auge y cada vez más consolidado" y que genera obligaciones fiscales que no siempre se cumplen.

La Agencia no solo comprobará si estos profesionales declaran correctamente sus ingresos (colaboraciones con marcas, publicaciones patrocinadas, eventos promocionales), sino que prestará especial atención a su residencia fiscal real.

Este último punto tiene recorrido: algunos creadores con grandes audiencias han fijado su domicilio fiscal en territorios de baja tributación sin residir efectivamente en ellos. En 2026, esa práctica se investigará de forma más sistemática.

Neobancos y criptomonedas: la nueva frontera del control

Otro de los grandes focos del plan es el uso de entidades financieras digitales (los llamados neobancos, como Revolut, Wise o N26) para canalizar rentas o patrimonios no declarados. Hasta hace poco, estas plataformas operaban en España con licencias de otros países europeos, lo que dificultaba el acceso de Hacienda a la información de sus clientes. Eso cambia este año: una nueva obligación de reporte mensual permitirá a la Agencia cruzar esos datos con las declaraciones de los contribuyentes y detectar discrepancias con mayor rapidez.

En paralelo, se intensificará el control sobre las criptomonedas. El plan prevé actuaciones específicas sobre contribuyentes que han operado con activos digitales (bitcóin, ethereum y similares) y no han declarado las ganancias obtenidas. La Agencia utilizará herramientas de trazabilidad en blockchain para seguir el rastro de esas operaciones.

El efectivo, señal de alerta

La economía sumergida sigue siendo uno de los ejes del plan, y la línea de actuación más reconocible para el pequeño comercio es la inspección de establecimientos que no admiten pagos con tarjeta. Bares, talleres, peluquerías, pequeños negocios de servicios: cualquier actividad en la que el efectivo sea el medio de pago dominante puede recibir una visita de comprobación para verificar si los ingresos reales se corresponden con lo declarado.

El criterio responde a una lógica fiscal bien establecida: la negativa a aceptar tarjeta es, en el análisis de riesgo de Hacienda, un indicador de posible ocultación de ventas. Lo mismo ocurre con contribuyentes cuyo nivel de vida (propiedades, vehículos, gastos visibles) no guarda proporción con las rentas declaradas.

El boom inmobiliario andaluz, también en el mapa

Andalucía vive un ciclo de expansión inmobiliaria y constructora sostenido, y el plan de la Agencia Tributaria reconoce explícitamente que el "actual despegue del sector inmobiliario" aconseja reforzar la vigilancia sobre sus riesgos específicos. La inspección abarcará toda la cadena: desde la promoción y la construcción hasta la venta y el arrendamiento, pasando por la intermediación.

Los focos concretos son la subcontratación abusiva (práctica habitual en obras para diluir la facturación real), la deducción improcedente de gastos financieros y la valoración incorrecta de inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando participan empresas vinculadas. Las agencias inmobiliarias e intermediarios tampoco quedan al margen: Hacienda comprobará que las comisiones que cobran quedan correctamente reflejadas en sus declaraciones.

Más datos, más capacidad de control

Una de las novedades estructurales del plan de 2026 es que la Agencia dispone de más información que en cualquier ejercicio anterior. Desde este año, los bancos están obligados a comunicar mensualmente la titularidad de cuentas y los ingresos por cobros con tarjeta o transferencias vinculadas a números de móvil.

Eso permite comparar en tiempo casi real lo que declara un empresario o autónomo con los flujos financieros reales que genera su actividad, transformando la naturaleza del control fiscal: ya no se revisan solo declaraciones pasadas, sino que se detectan discrepancias casi en el momento en que se producen.

El plan no apunta a quien cumple con sus obligaciones. Pero para quienes gestionan alquileres vacacionales en la costa, crean contenido en redes sociales, operan con criptomonedas o llevan un negocio con mucho movimiento en efectivo, el mensaje es claro: Hacienda tiene más herramientas y más información que nunca, y tiene intención de usarlas.