Las pensiones subirán un 2,7% en 2026, 41 euros al mes de media

Las pensiones contributivas se revalorizarán en 2026 en torno a un 2,7%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual, según ha confirmado este viernes el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Hoy se ha conocido el dato adelantado del IPC de noviembre (3%, tras bajar una décima respecto a octubre), que permite calcular de forma aproximada el incremento de las pensiones para el próximo año. La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el IPC definitivo.

Desde la entrada en vigor de la Ley 21/2021, acordada con los interlocutores sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, tal y como se recoge en la 2ª Recomendación del Pacto de Toledo, indica el Ministerio.

Un incremento medio de 572 euros anuales para jubilados

La revalorización supondrá, aproximadamente, 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, 47,66 euros al mes, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros anuales, 41,5 euros al mes. Este incremento beneficiará a los más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de los 715.000 pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también verán cómo se revalorizan sus prestaciones con el mismo índice.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.316,7 euros en noviembre, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se sitúa en 1.511,5 euros mensuales, tras incrementarse un 4,3% de media respecto al mismo periodo de 2024. En noviembre, además, se les abonará la paga extraordinaria que, en el caso de la jubilación, tiene un importe medio de 1.492 euros.

La fórmula utilizada para calcular la revalorización del próximo ejercicio es la establecida por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, mediante la cual se fijó la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social de sistema público de pensiones.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que la revalorización conforme al IPC “supone la consolidación de una medida fundamental. Los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo, con la subida de sus pensiones conforme al IPC”.

La ministra ha subrayado que la revalorización anual de las pensiones “es compromiso del Gobierno de España. Trabajamos para que el sistema, ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más equitativo y sólido”.