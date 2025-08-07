El primer semestre deja datos terribles en la lonja de Conil: caídas del 21% en las capturas y del 26% en las ventas

Los pescadores de Conil dan la voz de alarma y hablan ya de un sector "en peligro de extinción" debido a la conjunción de varios factores que les han llevado a un balance desastroso de este primer semestre del año. La Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil (OPP72) ha advertido que las ventas han caído el 26,4% entre enero y julio de este año comparado con las del año pasado en este mismo periodo. Esto se debe básicamente al descenso también del 21,2% de las capturas, algo que achacan al "avance imparable" del alga invasora y a la pesca furtiva "sin control".

La organización tacha de "situación crítica" la que atraviesa el sector de la pesca artesanal. El pescado obtenido durante los seis primeros meses del año se ha limitado a algo menos de 182 toneladas, valoradas en 1,7 millones de euros. Comparados con los datos registrados entre enero y junio de 2024 , 230 toneladas capturadas con un valor de 2,4 millones, representa una pérdida significativa para la flota artesanal.

Para explicar esta evolución en tan poco tiempo, desde la OPP72 argumentan que se debe a la confluencia de tres factores principales: el arrastre con tren de bolos, la pesca furtiva sin control y el avance del alga invasora por las costas gaditanas y andaluzas, problemas estructurales que llevan años afectando al sector y que, lejos de remitir, se están agravando con el tiempo.

La combinación de estos tres factores "está llevando al borde del colapso a una actividad histórica y esencial para Conil", explican desde la entidad, que ve como "las posibilidades de pesca se reducen cada año, la flota mengua paulatinamente, y los ingresos de los pescadores apenas permiten su supervivencia". De ahí que, anuncian, "si no se adoptan medidas urgentes, eficaces y consensuadas con el sector, corremos el riesgo de que el pescador artesanal desaparezca. Por ello, exigimos a las administraciones competentes mayor vigilancia, la prohibición efectiva del tren de bolos, medidas contundentes contra la pesca ilegal y furtiva, además que se cuente con el sector para combatir los efectos del alga invasora y diseñar un futuro sostenible para nuestra costa y nuestras familias".

Los factores que reducen las capturas y propuesta de soluciones