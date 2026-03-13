“Es complicado que Trump materialice su amenaza comercial a España”

Amparo López, secretaria de Estado de Comercio: "Las medidas para apoyar a empresas y hogares se cristalizarán en los próximos días"

Amparo López Senovilla (Jaén, 1975) es abogada del Estado. Fue nombrada secretaria de Estado de Comercio en mayo de 2024, unos meses después de que el actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, llegara al cargo. Estos días ha estado en Andalucía, donde se ha reunido con la Consejera de Empleo, Rocío Blanco, quien ostenta las competencias de Comercio, ha participado en el Congreso Internacional de Hidrógeno Verde, y ha visitado tres empresas: Sintersa en Sevilla y en Jaén Family Biscuits y Novaindef.

La guerra de Irán y su impacto

Pregunta.En lo comercial y en el plano de las inversiones, ¿cuál es la exposición de las empresas españolas y andaluzas a los países de Oriente Medio?

Respuesta.Lla exposición de la economía española y mundial va a depender de lo que dure el conflicto, aunque sus efectos se estén notando ya. En España, el Gobierno ha iniciado un trabajo para proteger a empresas, trabajadores y familias para que ese impacto no se deje sentir y se atenúe. Ya tenemos experiencia con el conflicto de Ucrania, que generó un proceso inflacionario mucho mayor que el que de momento hay hoy. Estamos con reuniones sectoriales y con los grupos parlamentarios. España tiene un mix energético muy diversificado que le hace más resiliente cuando se producen circunstancias de este tipo, como el bloqueo de una ruta comercial. Por el estrecho de Ormuz solo recibimos el 5% del petróleo y el 2% del gas. De los 40.000 millones que exporta Andalucía, 700 van a esta zona, particularmente a Emiratos y Arabia Saudí, el 1,8% del total (2,3% en el caso español). Y si hablamos de productos energéticos la región ha reducido sus compras un 60% en los últimos cinco años. Afortunadamente, nuestro tejido exportador está muy diversificado y no tenemos ninguna dependencia concreta de determinadas zonas.

P.¿En qué se van a concretar las medidas o escudo de protección del Gobierno en lo que atañe a las empresas exportadoras?

R.No puedo anticipar medidas concretas, porque estamos recibiendo propuestas. Como te decía, ya tenemos experiencia, y por supuesto vamos a profundizar en acciones que ya aplicamos tras la guerra de Ucrania e incluso incorporar otras que pueden ser novedosas. Todo está en estudio, es un paquete que saldrá en los próximos días.

Sin cambios, por ahora, en las relaciones comerciales con EEUU

P.Trump volvió ayer a poner esta semana su foco en España. ¿Qué piensa de esta insistencia de Trump en apuntar a España por no dejarle usar las bases para el conflicto de Irán?

R.Nosotros defendemos el derecho internacional y los propios tratados reguladores de estas bases. Somos un país soberano que toma sus decisiones y manifestamos nuestro máximo respeto a la soberanía de EEUU y a su presidente. Dicho esto, en el ámbito comercial la relación entre la UE y EEUU es muy intensa, 4.000 millones de euros circulan cada día a ambos lados del Atlántico y nosotros debemos preservar eso.

P.¿Ha habido algún cambio en la relación comercial entre España y EEUU por las declaraciones de Trump?

R.Sigue siendo la que era. Las empresas continúan comprando y vendiendo a ambos lados del Atlántico. Pero es verdad que la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que anula la base jurídica de los aranceles recíprocos sí que ha traído algunas cuestiones. Trump anunció un arancel horizontal del 10% durante 150 días, y dio instrucciones para que se iniciaran investigaciones específicas para, transcurrido ese plazo, imponer nuevos aranceles. En ese punto estamos.

P.¿Y eso no socava el acuerdo entre EEUU y Europa, esta postura de Trump?

R.Nosotros por lo que tenemos que hacer es implementar del acuerdo. Nosotros hacemos nuestra parte y ellos también tienen que hacer la parte que les corresponde. Y que se evite, como dice, socavar la confianza en el establecimiento de esa relación. Hay una interlocución continua.

P.¿Ahora mismo el arancel es del 10%?

R.Sí.

Amparo López, en la Plaza de España, donde está ubicada la Delegación del Gobierno / Juan Pedro Picón

P.Después de lo que ha dicho, ¿Ve algún riesgo de que se materialicen las amenazas de Trump a España?

R.Nosotros esperamos que no. Sería complicado por la dinámica de que funcionamos como un bloque comercial. Un ataque a un Estado miembro es un ataque contra el conjunto de la Unión, y si vemos la relación comercial entre España y EEUU, es deficitaria para nosotros. No tendría demasiado sentido. Nosotros vamos a trabajar para que las relaciones con un socio comercial tan importante se mantengan en un marco con la mayor previsibilidad posible.

P.¿Han hecho daño esas declaraciones de Trump por sí mismas? Dcoop anunció, por ejemplo, que suspendía la compra del 50% de su filial en EEUU mientras no se despejara la incertidumbre.

R.La incertidumbre no es buena amiga de los negocios. Pero lo que me gustaría poner en valor es que desde que se iniciaron las tensiones arancelarias, el 3 de abril de 2025, el Gobierno puso en marcha un plan de respuesta y relanzamiento comercial, con instrumentos financieros de hasta 14.000 millones, y un plan de acompañamiento a través del ICEX (Instituto de Comercio Exterior) que empezó con 500 empresas y va por 1.600, 133 de ellas andaluzas.

Inclusión de la aceituna negra en la negociación global con EEUU

P.En octubre la Organización Mundial de Comercio (OMC) dio permiso a la UE para imponer contramedidas a EEUU por los aranceles a la aceituna negra, por 13,6 millones de euros. Estamos en marzo. ¿Qué noticias tenemos sobre esta cuestión?

R.El seguimiento que hacemos de este tema es continuo. España no puede actuar de manera separada, tiene que hacerlo en el marco de la Unión, y nosotros estamos encima del tema, en contacto con el Comisario de Comercio y la Dirección General. La aplicación de esas medidas compensatorias debemos considerarlas dentro del marco de la relación con EEUU. Debemos ser cuidadosos con cómo se puede implementar el fallo. Nosotros pedimos la exención de aranceles en algunos sectores, como el del aceite de oliva, y en el caso de la aceituna debemos abogar por una solución que encaje bien dentro del marco conjunto del acuerdo con EEUU, que aún estamos implementando.

Refuerzo de las fronteras para controlar los productos agrícolas que llegan de terceros países

P.Sobre Mercosur, ¿tiene calculado el Gobierno cuál puede ser su impacto para las empresas y en la economía española en general?

R.Nosotros pensamos que el acuerdo con Mercosur va a producir un efecto positivo, y por eso somos tan proactivos favor del acuerdo. Y apoyamos que se aplique provisionalmente, como ha anunciado la Comisión Europea. Esperamos que a partir de principios de mayo se pueda iniciar esa aplicación. Creemos que el acuerdo es beneficioso porque elimina barreras arancelarias, pero también no arancelarias, y nos abre un mercado de 270 millones de personas. Esperamos que las exportaciones españolas a ese entorno suban de un 50% a un 60% mientras que las importaciones crecerán entre un 11 y un 14%.

P.El sector primario está en contra. Piensa que entrarán productos sin controles adecuados y que habrá competencia desleal

R.Somos perfectamente conscientes de las sensibilidades agrícolas, pero creemos que los productores estarán protegidos de diferentes maneras. De los productos sensibles (carne, arroz, miel o etanol) solo entrará entre el 1% y el 2% de la producción europea. Hay también un reglamento de salvaguardas que se activará si vemos que hay una perturbación en el mercado. Aparte, hay 6.300 millones para proteger al campo, y se aportan hasta 45.000 millones más de la PAC. En cuanto a los controles, los productos que entran en Europa tienen que reunir una serie de requisitos y eso no cambia. Nosotros vamos a reforzar el sistema de control y la UE ha anunciado que van a aumentar las auditorias externas en los países terceros para garantizar que cumplan con los requisitos.