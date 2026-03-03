Trump amenaza a España con cortar relaciones comerciales y un embargo por su postura sobre el ataque a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado a España con "cortar todo el comercio" y con un "embargo comercial" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán. El dirigente responde así a la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles en el Palacio de la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas del mandatario.

"Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España", ha declarado Trump durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca. De hecho, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha confirmado la capacidad del Ejecutivo de ejecutar este tipo de acciones, el Tribunal Supremo "ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo" por la vía ejecutiva, dijo.

Trump ha vuelto a criticar que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB). Preguntado al respecto, Merz ha comentado que está intentando "convencer" a España para que aumente el gasto en defensa hasta "el 3% o el 3,5%". "España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras", ha añadido el canciller.

El Gobierno español se ha negado a permitir que sus bases, de titularidad nacional aunque utilizadas por EE UU, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas. Después de los primeros ataques a Teherán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de EEUU e Israel en Irán al considerar que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil". La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar sus aviones cisterna a otras bases sabiendo que desde las españolas no iban a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

El Gobierno responde

Tras las declaraciones del presidente estadounidense el Gobierno ha recordado que debe respetar a las empresas privadas y los acuerdos sellados con el conjunto de la Unión Europea. Fuentes de Moncloa replican, además, que España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos" y también para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados así como diversificar las cadenas de suministro. "Si la Administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU", señalan.

El Ejecutivo también apuntan a que el país es potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos con quien mantiene una relación comercial "histórica y mutuamente beneficiosa". No obstante, dejan clara que su voluntad "es y será siempre" trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países desde el "respeto mutuo" y el cumplimiento de la legalidad internacional. "Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas", apuntan.

Desde Moncloa responden igualmente a las críticas por el gasto en Defensa y defienden que España "es un miembro clave" de la Alianza Atlántica que "cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada ala defensa del territorio europeo".

Defensa de la Comisión Europea

La Comisión Europea confía en que Estados Unidos cumpla los "compromisos" asumidos en el acuerdo comercial con la Unión Europea y afirma que defenderá los intereses del bloque después de las amenazas de Trump a España. "La postura de la Unión Europea no ha cambiado", ha explicado a Europa Press el portavoz de Comercio, Olof Gill, que ya dejó claro que Bruselas estaba preparada para defender los intereses de los Estados miembros tras el amago de arenceles a España por no asumir el 5% del gasto militar

La comisión "espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos en virtud de la Declaración Conjunta", ha afirmado en nombre de Los 27 en materia comercial, en referencia al acuerdo que sellaron el pasado verano Trump y la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. "La Comisión siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea", abunda.

Preocupación en la patronal

CEOE, Cepyme y ATA han expresado su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que Estados Unidos interrumpa las relaciones comerciales con España. "Queremos poner en valor que Estados Unidos es un país amigo y un socio fundamental desde el punto de vista económico y político, y confiamos en que finalmente nuestras relaciones comerciales no se vean afectadas de ninguna manera", señalan las patronales en un comunicado conjunto. Ante la incertidumbre internacional, remarcan la necesidad de ir de la mano de la Unión Europea a la hora de tomar posición y adoptar "decisiones de índole transacional". "Esperamos que el Gobierno sepa reconducir esta situación", agregan.