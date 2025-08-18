Málaga, única provincia andaluza donde la vivienda cuesta ya más que durante la burbuja inmobiliaria de 2007

Andalucía es una de las cinco comunidades autónomas que ha superado en 2025 el precio máximo en compra alcanzado durante los años de la burbuja inmobiliaria. Baleares, Canarias, la Comunitat Valenciana y Madrid presentaron también en julio de 2025 el mayor precio en la vivienda de segunda mano registrado desde que el Índice Inmobiliario Fotocasa tiene registros, ahora hace ya 20 años.

Andalucía ha superado recientemente el precio máximo de abril de 2007 y en julio de 2025 es un 4% más caro que en el boom inmobiliario. De hecho, comprar una vivienda en 2007 en Andalucía costaba de media 200.700 euros, ya que el precio medio se situaba en los 2.509 euros/m2 y en 2025 cuesta 2.610 euros/m2 hasta situar un piso medio en los 208.800 euros.

En el caso de Baleares lleva más de dos años consecutivos superando el precio máximo de los años de la burbuja. De hecho, en julio de 2025 en Baleares el precio medio es un 84% más elevado que el máximo que alcanzó en abril de 2007. En aquel momento, el precio máximo fue de 2.762 euros/m2 y ahora mismo el precio máximo se sitúa en los 5.069 euros/m2. Así, si en 2007 comprar una vivienda estándar en Baleares costaba 221.000 euros, en 2025 el precio medio se eleva hasta los 400.000 euros. De hecho, en mayo de este año Baleares superó la barrera de los 5.000 euros/m2 por primera vez en toda la serie histórica y es ya la comunidad autónoma con el metro cuadrado más caro para comprar una vivienda de toda España.

En cuanto a Canarias también lleva más de dos años marcando récord de precios y superando los años de la burbuja de 2007. En concreto, el precio está ahora mismo un 47% por encima de los años del boom inmobiliario. Así, cuando Canarias alcanzó el precio máximo fue en mayo de 2007 con un precio medio de 2.155 euros/m2 y una vivienda estándar costaba cerca de los 172.000 euros, ahora el precio medio se sitúa en los 3.157 euros/m2 y una vivienda media de 80 metros cuadrados cuesta más de 252.00 euros.

La Comunidad de Madrid supera en un 22% el precio máximo alcanzado en enero de 2007. Entonces el metro cuadrado en la capital se situaba en los 3.970 euros/m2 y una vivienda media costaba 317.000 euros y en julio de 2025 el precio medio se sitúa en los 4.858 euros/m2 con un precio de una vivienda media de 388.000 euros.

En el caso de la Comunitat Valenciana acaba recientemente de superar el precio máximo que alcanzó en abril de 2007. De hecho, supera el precio de aquel momento en un 0,2% pero es la primera vez que alcanza la cifra de los 2.436 euros/m2 que ha alcanzado en julio de 2025 y supone que una vivienda media cuesta de media 195.000 euros. El anterior máximo de 2007 se alcanzó con 2.430 euros/m2.

En el caso de las capitales de provincia hay 11 de ellas que han llegado a máximos durante algún momento de 2025. Se trata de Málaga, Teruel, Alicante, Valencia, A Coruña, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Palma de Mallorca y Pontevedra.

Málaga supera máximos históricos

En Málaga capital, el precio de la vivienda en julio pasado alcanzó los 4.145 euros/m2, batiendo un récord histórico. En Sevilla capital, el precio el pasado mes fue de 2.707 euros, un 10% menos que en julio de 2007. En Cádiz, el precio fue de 3.154 euros por metro cuadrado, un 12% inferior aún al máximo histórico de febrero de 2007. En Huelva capital, el precio alcanzó su mayor pico en abril de 2007 al registrar 2.079 euros/m2, frente a los 1.647 actuales (-21%).

En Córdoba el precio medio de la vivienda queda lejos del máximo histórico de 2.725 euros de septiembre de 2006, ya que en julio fue de 1.890 euros por metro cuadrado, un 31% menos que durante la burbuja inmobiliaria. El precio de la vivienda en la capital de Almería se situó en 1.788 euros/m2 el pasado mes, frente a los 2.610 que se batieron en octubre de 2006. En Jaén tampoco se han alcanzado los 2.491 euros de abril de 200, estando actualmente en 1.522, un 39% inferior.

"El precio de la vivienda de segunda mano en España se encuentra a menos de un 10% de marcar máximos históricos. Varias comunidades como Andalucía, Madrid, Baleares, Canarias y la Comunitat Valenciana ya han superado los precios registrados en 2007, lo que implica que sus ciudadanos nunca se habían enfrentado a precios tan altos como ahora. Lo mismo sucede en las provincias y ciudades con mayor capacidad de atracción poblacional y en zonas turísticas, donde la presión de la demanda es mayor. La accesibilidad a la vivienda está en riesgo debido a que el esfuerzo salarial que los compradores tienen que realizar está en su punto más alto. Mientras la oferta no aumente, el tensionamiento de los precios se mantendrá. Probablemente, si el ritmo de encarecimiento se mantiene, el año que viene, toda España, alcanzará precios máximos", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.