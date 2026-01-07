AeroInter se marcha de la Zona Franca de Cádiz para disponer de instalaciones propias en El Puerto

La empresa gaditana AeroInter se marcha de la Zona Franca de Cádiz y se traslada a unas nuevas instalaciones en propiedad en El Puerto, lo que le permitirá ampliar la superficie e incrementar su negocio con encargos internacionales, entre otros, que las limitaciones de espacio le han impedido aceptar hasta la fecha. "Hemos comprado nuevas máquinas, que empezarán a llegar en enero y que nos permitirán continuar la actividad para no dejar de dar servicio a nuestro cliente cuando las que tenemos ahora paren para su desmontaje y traslado", explica María de Juan, directora de esta compañía de utillaje y piezas metálicas para el sector aeroespacial.

La compañía tiene su origen en la delegación que Sistemas Mecanizados Avanzados abrió en Cádiz hace más de dos décadas. Hace 13 años desapareció y la empresa que se hizo con los activos cerró varios centros de trabajo en distintos puntos de España. "A los trabajadores de la planta gaditana nos dieron la opción de comprarla", cuenta De Juan. Luis Miguel García-Cuevas, director de producción, dio el paso y se hizo con el 90%. El otro 10% quedó en manos de Hilario Romero, jefe de taller. Desde entonces la evolución de la firma gaditana ha permitido aumentar el número de trabajadores. "En esa época habían despedido a mucha gente, y llegamos a ser 11 empleados, ahora vamos por 30 y seguimos creciendo", resume.

22 años cumplirá en marzo la compañía en Zona Franca, donde ocupa una nave de unos 2.000 metros cuadrados, que a todas luces se ha quedado pequeña para la carga de trabajo que tiene entre manos y la que podría asumir con unas instalaciones mayores. "La altura de la nave nos ha impedido tener un puente de grúa para cargar la máquina", expone, mientras señala una de las fresadoras de cinco ejes que tienen en el taller. Varias herramientas de distintas capacidades -tres o cinco ejes- para el mecanizado de piezas se distribuyen por el reducido espacio.

A las dimensiones ajustadas se suma el desembolso mensual por la nave, ubicada en el recinto interior de la Zona Franca de Cádiz. "Teníamos un contrato cerrado con Zona Franca de 20 años, que ya han pasado, y hemos optado por tener unas instalaciones propias", comenta María de Juan. En El Puerto, en el polígono Las Salinas, dispondrán de una superficie de 4.000 metros cuadrados, lo que duplica la actual y, por tanto, mejora las posibilidades de negocio. Ya han comprado una nueva fresadora de cinco ejes, tendrán otra más de tres y podrán instalar un puente de grúa para poder mover grandes elementos. Eso posibilitará captar trabajos para los que hasta ahora estaban limitados.

Fresadora de cinco ejes de AeroInter. / Jesús Marín

Nuevas posibilidades de negocio

"Trabajamos para China, para Abu Dabi y estábamos sin capacidad para aceptar contratos de India, que ha mostrado interés en varias ocasiones", explica la directora sobre los mercados internacionales a los que dan ya servicio y las posibilidades de futuro que les abre la ampliación de instalaciones y maquinaria. "Con la máquina grande duplicaremos trabajos", estima. La inversión ronda los 3 millones de euros.

Esa apertura al mercado exterior que AeroInter ha explorado con éxito se suma a la actividad tradicional con Airbus y Aciturri como clientes. "El 50% del trabajo que hacemos es para Airbus", calcula De Juan, que apunta a que son Tier 1 (proveedor directo) de Airbus en utillaje. "También desarrollamos operaciones específicas en piezas metálicas, como el recanteo", añade.

Precisamente, la empresa tiene una cadencia de fabricación de piezas de las que son proveedor único con una entrega semanal que deben respetar. Las máquinas nuevas contribuirán a mantener la producción, que no tendrá que pararse por la compleja tarea de desmontaje e instalación en la nueva sede portuense. "Hemos adquirido las máquinas más críticas para continuar el servicio, para que no se vea interrumpido, lo que supondrá, una vez se haga el traslado y todas las herramientas estén funcionando en la nueva nave, un aumento de la producción", comenta la responsable de la aeronáutica. La previsión es comenzar a la actividad en el polígonos Las Salinas en la primera mitad de 2026.