La aerolínea islandesa Icelandair conectará con un vuelo directo Málaga y Reikiavik

Icelandair ha comunicado el establecimiento de un nuevo trayecto sin escalas que unirá Málaga con Reikiavik a partir del 6 de septiembre de 2025. Este servicio no solo incrementa la influencia de la aerolínea en el sur de Europa, sino que también proporciona a los viajeros de Andalucía la posibilidad de explorar los paisajes singulares de Islandia y acceder a más opciones de vuelos hacia América del Norte mediante su centro de operaciones en Keflavík.

La frecuencia de la conexión será de dos veces por semana, los miércoles y sábados. Específicamente, el vuelo FI 573 partirá de Málaga (AGP) a las 15.45 horas y arribará a Reikiavik (KEF) a las 18.35 horas; mientras que el FI 572 saldrá de Reikiavik a las 08.00 y llegará a Málaga a las 14.45 horas, según lo declarado en un comunicado.

Desde la empresa, aseguran que este enlace permitirá a los pasajeros descubrir "las maravillas naturales de Islandia", tales como glaciares, cascadas, geiseres o auroras boreales; además de facilitar el acceso a su red de destinos transatlánticos.

En palabras de Eva Bretos Cano, directora de Icelandair en España, "están muy ilusionados con la apertura de esta nueva ruta entre Málaga y Reikiavik". "Supone una oportunidad única para acercar Islandia a los viajeros del sur de España, al mismo tiempo que ampliamos las posibilidades de conexión hacia Norteamérica", ha destacado.

Icelandair, con más de 85 años de trayectoria, opera actualmente hacia 60 destinos en Norteamérica y Europa, incluyendo conexiones directas a Islandia desde Alicante, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Lisboa, Málaga y Tenerife.