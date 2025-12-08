Airbus completa la adquisición de activos industriales de Spirit AeroSystems

Imagen de archivo de la entrada al edificio del grupo Airbus en Bremen.

Airbus ha cerrado la operación de adquisición de activos industriales de Spirit AeroSystems. Se trata, recuerda la compañía aeroespacial, de una transacción que se centra en las instalaciones dedicadas a los programas de aviones comerciales, cuyo objetivo es garantizar la estabilidad de los suministros, dado que implica a paquetes de trabajo clave.

"Este hito marca un momento especial para todos nosotros en Airbus. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a más de 4.000 nuevos colegas, con quienes iniciaremos un nuevo capítulo en nuestras operaciones industriales asumiendo actividades de importancia crítica para nuestros programas de aeronaves comerciales", explica Florent Massou, vicepresidente ejecutivo de operaciones para el negocio de aeronaves comerciales de Airbus.

El consorcio europeo se hace con la propiedad de emplazamientos en distintos países y continente. Son:

el emplazamiento de Kinston, Carolina del Norte, en Estados Unidos , donde se producen secciones del fuselaje de los A350, que pasa a ser Airbus Aerosystems Kinston;

, donde se producen secciones del fuselaje de los A350, que pasa a ser Airbus Aerosystems Kinston; el emplazamiento de Saint-Nazaire, en Francia , que fabrica también secciones del fuselaje del A350, que se unen como Airbus Atlantic Cadréan;

, que fabrica también secciones del fuselaje del A350, que se unen como Airbus Atlantic Cadréan; el emplazamiento de Casablanca, en Marruecos ; que realizan componentes para el A321 y el A220, que se incorpora como Airbus Atlantic Maroc Aero;

; que realizan componentes para el A321 y el A220, que se incorpora como Airbus Atlantic Maroc Aero; las instalaciones de Belfast, en Irlanda del Norte , donde se producen las alas del A220 y el centro del fuselaje del mismo avión, que se convierte en Airbus Belfast;

, donde se producen las alas del A220 y el centro del fuselaje del mismo avión, que se convierte en Airbus Belfast; y el centro de producción de Prestwich, en Escocia , que hace componentes de ala para el A320 y el A350, que será una filial llamada Prestwick Aerosystems;

, que hace componentes de ala para el A320 y el A350, que será una filial llamada Prestwick Aerosystems; A eso se suma el traslado de producción de pilones del A220, de Wichita, Kansas, en EEUU, a Saint-Eloi, Toulouse, en Francia.

Airbus recibe una compensación de 439 millones de dólares, con los ajustes típicos en el precio de compra y sujeto a la habitual revisión posterior al cierre. Además, percibirá ciertas cantidades para liquidar las obligaciones bajo la disposición de los acuerdos de compraventa.

Con esta operación Airbus garantiza la estabilidad de los suministros de los programas de aviones comerciales con estos paquetes de trabajo clave.