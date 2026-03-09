Andalucía encuentra en TikTok Shop un nuevo motor de crecimiento empresarial

TikTok Shop ha dejado de ser una extensión de la red social para convertirse en un actor relevante del comercio electrónico en España. Tras poco más de un año operando en el país, la plataforma ya reúne a más de 12.000 negocios españoles activos y ha irrumpido en el Top 10 del gran consumo online, alcanzando una cuota del 1,8%, según datos de Nielsen IQ. Pero más allá de las cifras agregadas, el verdadero impacto se mide en el tejido empresarial.

En Andalucía, varias compañías de sectores tan distintos como la gastronomía, la literatura, la cosmética, o la artesanía están experimentando una transformación profunda de sus modelos de ventas. No se trata únicamente de abrir un nuevo canal digital: en algunos casos, TikTok Shop se ha convertido en el eje central de su facturación.

El caso de Ibéricos Vemosa, de Martín de la Jara (Sevilla), es paradigmático. Desde su desembarco en septiembre de 2025, la evolución ha sido exponencial. Durante la campaña de Black Friday, TikTok Shop llegó a representar el 85% de sus ventas totales, con una facturación cercana a los 130.000 euros en ese periodo. En menos de un año, la plataforma se ha consolidado como su principal motor de ventas online, superando con holgura otros canales digitales.

Un fenómeno distinto, pero igualmente revelador, es el de Arte Morado, un negocio artesanal de Nueva Carteya (Córdoba) que ha concentrado prácticamente el 100% de su facturación en TikTok Shop desde febrero de 2025. La escalabilidad fue tan inmediata que su fundadora cerró su tienda física apenas tres meses después de iniciar la actividad en la plataforma. Hoy, el negocio que comenzó como complemento es su actividad principal y proyecta nuevas contrataciones.

También en sectores más estructurados el crecimiento es significativo. Arganour Cosmetics (Málaga) ya obtiene el 10% de su facturación online a través de TikTok Shop, siendo el canal que mayor ritmo de crecimiento registra. Durante el último Black Friday se posicionó como número uno en ventas del sector de la belleza dentro de la plataforma. En otra campaña puntual, una sola sesión en directo superó los 10.000 euros en ventas y 1.500 unidades comercializadas.

En el ámbito editorial, la malagueña Librería Agapea multiplicó por diez sus pedidos en el segundo semestre de 2025 tras su incorporación al canal, y mantiene incrementos medios cercanos al 4% mensual en 2026. La tendencia confirma que el modelo no responde únicamente a picos promocionales, sino a una dinámica sostenida.

Internacionalización acelerada y reducción de barreras

Uno de los elementos más disruptivos del modelo es su capacidad para facilitar la expansión internacional sin necesidad de una estructura logística propia compleja. Ibéricos Vemosa ya opera activamente en Italia, Francia y Alemania a través de la plataforma, mercados que estaban previstos a medio o largo plazo, pero cuya consolidación se ha acelerado gracias al alcance orgánico europeo y al soporte logístico integrado.

El contexto general refuerza esta tendencia: en el último trimestre de 2025 se vendieron más de 25.000 botellas de aceite de oliva en TikTok Shop, y el 54% de esas ventas se registraron en países de la Unión Europea como Alemania, Italia, Irlanda o Francia. Así, la plataforma actúa como canal de exportación directo para productos gastronómicos premium.

Aunque otras compañías como Arganour o Agapea priorizan actualmente el mercado nacional, ambas analizas la expansión europea como siguiente fase estratégica, espacialmente hacia Alemania y Francia, donde detectan demanda creciente.

Transformación operativa y reorganización interna

El impacto no es solo comercial; es estructural. Las empresas están reorganizando stock, logística y comunicación para adaptarse a un modelo en el que el contenido genera la demanda de forma casi inmediata.

En el caso de Agapea, la gestión de catálogo se ha ajustado para priorizar reposiciones ágiles y anticipar novedades que puedan viralizarse a través de creadores. La capacidad de reacción se convierte en ventaja competitiva.

Ibéricos Vemosa, por su parte, ha reorientado completamente su estrategia comercial hacia la colaboración con creadores de contenido, entendiendo que la recomendación y la demostración directa son el verdadero motor de conversión. La rotura de stock en algunos productos, como su aceite de oliva virgen extra, evidencia la intensidad de la demanda cuando el contenido conecta con la audiencia.

En el ámbito artesanal, Arte Morado ha transformado su modelo físico en un centro híbrido de producción y retransmisión en directo, donde entre el 80% y el 90% de sus ventas se generan durante sesiones de live shopping. El directo no es un complemento, sino el núcleo de la estrategia comercial.

Arganour ha adaptado su comunicación hacia demostraciones en tiempo real, rutinas prácticas y resolución de dudas, integrando entretenimiento y venta en una única experiencia.

Un nuevo perfil de consumidor que implica más 'social commerce'

Si bien el perfil joven, especialmente entre 18 y 35 años, es predominante en varios casos, las empresas detectan una progresiva diversificación. En cosmética, por ejemplo, Arganour constata la presencia de un público más adulto y con mayor poder adquisitivo que utiliza TikTok como canal de descubrimiento y compra.

En el sector del libro, la influencia de tendencias virales y recomendaciones de creadores impulsa géneros concretos como el romance, la autoayuda o la novela gráfica, evidenciando cómo el algoritmo redefine la demanda.

La lógica subyacente es clara: el social commerce reduce fricciones, integra contenido y transacción y convierte la recomendación en infraestructura comercial. Según un estudio de Public First, el 80% de las empresas europeas que utilizan TikTok Shop reportan aumentos en ventas e ingresos, y una de cada cinco ha experimentado roturas de stock por el impulso generado en la plataforma.