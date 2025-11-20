La andaluza Macco Robotics fabricará en serie su robot hostelero para la primera ciudad robotizada de la India

Kime, el humanoide camarero diseñado por la empresa andaluza Macco Robotics, conquistará la futura ciudad inteligente de la India, Takshashila. Un acuerdo sellado con la compañía india Sieflex Robotics lo convierten en proveedor de robots para el primer núcleo robotizado que proyecta el país asiático, que se convertirá en el mayor centro de innovación tecnológico indio.

Las primeras decenas del robot andaluz abren este acuerdo de colaboración con la empresa india. Una alianza que permitirá a Sieflex Robotics convertirse en el distribuidor oficial de Macco en el gigante asiático, con un trabajo mutuo en investigación y desarrollo por parte de las dos firmas. Este proyecto permitirá acelerar la fabricación en serie de Kime ya que incluiría entre sus próximos pasos un pedido de 1000 unidades para entregar en 2026.

Kime, el primer robot humanoide listo para servir todo tipo de bebidas detrás de la barra, también conocido como el 'robot bartender', tendrá un papel destacado dentro del proyecto indio, ya que las unidades adquiridas serán instaladas en fábricas, hoteles, restaurantes, bares y museos, según comunica la empresa andaluza.

La futura ciudad inteligente, también conocida como Takshashila, es un ambicioso proyecto que se desarrollará durante los próximos tres años. Este espacio integrará museos, oficinas, restaurantes, viviendas y una universidad, y busca posicionarse como uno de los grandes polos tecnológicos del mercado asiático. Hasta ahora, Macco Robotics contaba con unidades operando en varios países, entre ellos Estados Unidos y España, pero es esta operación la primera a gran escala que le permitirá acelerar su crecimiento en los próximos meses.

Una oportunidad de fortalecimiento

El consejero delegado de Macco Robotics, Víctor Martín, ha subrayado que este acuerdo supone “una oportunidad en materia de fabricación y de fortalecimiento de la posición europea de la empresa, en el marco del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y la seguridad”. Asimismo, ha recordado que Macco Robotics basa su filosofía en el desarrollo de tecnología con propósito humano, enfocada en mejorar la eficiencia de los servicios a través de la robótica sostenible y en mantener la innovación dentro del marco ético y regulatorio europeo.

Por su parte, el director de Sieflex Robotics, Vivek, ha destacado que una de las grandes ambiciones del proyecto es “evitar la fuga de talentos y hacerse con las mentes más brillantes del mundo, todo ello sin perder el cuidado a la naturaleza y los valores de nuestra sociedad”.

El lanzamiento oficial del programa está previsto para el mes de febrero, con la visita de una comitiva de Macco Robotics a la India para formalizar la alianza y presentar las primeras instalaciones.

Sobre Macco Robotics

Macco Robotics es una compañía especializada en el desarrollo de robots humanoides aplicados a la hostelería y los servicios. Esta empresa andaluza, con sedes en Málaga y Sevilla, tiene como misión crear tecnología con propósito humano, basada en la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia. La empresa se ha consolidado como líder mundial en inteligencia artificial humanoide y se encuentra entre las diez primeras empresas de su sector.