Atlantic Copper supera los 2.800 millones de facturación y consolida su peso estratégico en la industria europea del cobre

Atlantic Copper cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 2.807 millones de euros, ligeramente por encima de los 2.789 millones registrados en 2024, en un ejercicio en el que la evolución de los precios internacionales de los metales compensó un contexto industrial marcado por el encarecimiento de los costes y por una fuerte presión sobre los márgenes operativos. El resultado operativo normalizado se situó en 34 millones de euros, lo que supone una caída cercana al 30% respecto al año anterior, en un escenario caracterizado por el aumento de los costes energéticos y operativos, parcialmente mitigado por el buen comportamiento de la venta de subproductos y metales asociados.

La compañía —la mayor productora de cobre y ácido sulfúrico de España— mantiene así su papel como uno de los principales referentes industriales del sur de Europa en el procesamiento de materias primas estratégicas, con una actividad que combina producción metalúrgica, exportación y desarrollo tecnológico en torno a la economía circular.

Durante 2025, el complejo metalúrgico de Huelva procesó más de 947.000 toneladas de concentrado de cobre, de las que se obtuvieron 250.000 toneladas de cátodos de alta pureza, junto a más de 910.000 toneladas de ácido sulfúrico y 88 toneladas de lodos electrolíticos ricos en metales preciosos, que contienen oro y plata.

La venta de cobre refinado continúa siendo el principal motor del negocio, complementada por la comercialización de metales preciosos y subproductos industriales. Desde el punto de vista geográfico, el 43% de las ventas se concentró en el mercado nacional, seguido por los países del arco mediterráneo (36%) y Asia (12%), con un volumen total de exportaciones que alcanzó 1.560 millones de euros.

Imagen de la presentación de resultados de Atlantic Copper ante los periodistas. / Alberto Domínguez

La consejera delegada de la compañía, Macarena Gutiérrez, subrayó durante la presentación de resultados que la empresa afronta un entorno internacional especialmente complejo para las materias primas. “Estamos viviendo unos retos muy significativos en el mercado de las materias primas, pero a lo largo de nuestra historia siempre hemos respondido de la misma manera: innovando nuestros procesos y produciendo cada vez de una forma más sostenible”, afirmó.

Gutiérrez destacó que la compañía ha cerrado el ejercicio con “más de 2.800 millones de euros de facturación, importantes inversiones estratégicas y una actividad que genera cerca de 3.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos”, consolidando su papel como uno de los motores industriales de la economía onubense y andaluza.

Liderazgo industrial en cobre y eficiencia energética

Atlantic Copper se mantiene como la primera fundición de cobre de España y la tercera de Europa por volumen, además de liderar la producción de ácido sulfúrico en el país, un compuesto esencial para múltiples procesos industriales.

La eficiencia energética es uno de los factores diferenciales del complejo metalúrgico de Huelva. Según explicó su consejera delegada, la compañía ha logrado reducir más de un 30% el consumo energético unitario, situándose entre las fundiciones más eficientes del mundo en este ámbito.

En paralelo, la empresa mantiene un importante esfuerzo inversor en innovación. Atlantic Copper destina unos 10 millones de euros anuales a proyectos de I+D+i orientados a la optimización de procesos industriales, la mejora de la eficiencia energética y el refuerzo de su desempeño ambiental.

Energía renovables y reducción de emisiones

La transición energética también se refleja en la estructura de suministro eléctrico de la compañía. En 2025, el 62% de la energía consumida por Atlantic Copper procedió de autogeneración o de contratos PPA de origen renovable, frente al 51% registrado el año anterior.

Unas cifras que la compañía pretende elevar hasta el 90% en el próximo lustro. El primer paso, será la puesta en marcha de la planta fotovoltaica que forma parte de la PPA que la compañía suscribió a finales de 2024 con Alter Enersun, y que entrará en funcionamiento, previsiblemente, en dos años. Posteriormente, y en función de las oportunidades de mercado, Atlantic Copper se plantea la posibilidad de formalizar algún contrato PPA adicional.

Macarena Gutiérrez, junto a parte del equipo directivo de Atlantic Copper. / Alberto Domínguez

Este avance forma parte de una estrategia ambiental que en la última década ha permitido reducir un 38% las emisiones de CO₂ y un 49% las partículas emitidas a la atmósfera, tras inversiones acumuladas en materia medioambiental que alcanzan 451 millones de euros en los últimos diez años.

Un entorno geopolítico incierto

La evolución del sector continúa condicionada por factores geopolíticos y regulatorios. Durante la presentación de resultados, Gutiérrez se refirió al debate sobre aranceles y tensiones comerciales que han marcado el contexto internacional en los últimos meses.

“Ya el año pasado se habló de posibles medidas arancelarias entre Estados Unidos y Europa que finalmente no se materializaron. Hoy volvemos a ver algunos movimientos en ese sentido, pero confiamos en que se suavicen como ocurrió entonces”, señaló la directiva.

Atlantic Copper pertenece desde 1993 al grupo estadounidense Freeport-McMoRan, uno de los mayores productores mundiales de cobre, lo que otorga a la compañía una posición consolidada dentro del mercado internacional de materias primas.

Impacto económico y empleo

Más allá de su dimensión industrial, la actividad de la empresa mantiene un fuerte impacto en el tejido económico de su entorno. En 2025, Atlantic Copper generó más de 2.900 empleos entre directos, indirectos e inducidos, con una plantilla media de 824 trabajadores, el 87% con contratos indefinidos.

La compañía también destaca por su avance en diversidad y empleo femenino. Las mujeres representan el 20% de la plantilla, ocupan el 33% de los puestos de supervisión y el 50% del comité de dirección, mientras que la empresa renovó por quinto año consecutivo su certificación Top Employer como una de las mejores compañías para trabajar en España.

Formación y talento industrial

El desarrollo de nuevas inversiones industriales ha intensificado también la demanda de perfiles técnicos especializados. Atlantic Copper ha impulsado programas de formación vinculados a la industria química y metalúrgica, con procesos formativos de más de 500 horas orientados a personas desempleadas y con compromiso de contratación.

La directiva reconoció, no obstante, que el crecimiento industrial previsto en Huelva plantea retos relevantes en materia de cualificación laboral. “Cuando lleguen los nuevos proyectos industriales que se están anunciando, será un desafío disponer de suficiente personal cualificado”, advirtió.

Un año de transición hacia una nueva etapa industrial

El ejercicio 2025 ha sido, en palabras de la consejera delegada, “un año clave” para la compañía. Un ejercicio de transición en el que Atlantic Copper ha mantenido su solidez operativa en un contexto de presión sobre costes mientras avanza en su transformación industrial hacia modelos más sostenibles y circulares.

La metalúrgica onubense afronta así una nueva etapa marcada por la innovación tecnológica, la descarbonización de sus procesos y la diversificación de su actividad en torno a los metales críticos que demanda la transición energética global.

Ese proceso de transformación —que tiene en el reciclaje de metales y la economía circular uno de sus pilares estratégicos— será el eje de las inversiones industriales que la compañía prevé desplegar en los próximos años desde su complejo de Huelva.