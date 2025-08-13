Ayesa prevé crecer un 25% al año en número de proyectos de inteligencia artificial gracias a su alianza con 'partners' mundiales

La multinacional sevillana Ayesa, proveedor global de servicios de tecnología e ingeniería, está desplegando un plan de inversión para blindar su posicionamiento con tecnologías de agentes de IA de todos sus partners mundiales, señala la empresa en un comunicado.

Este plan consiste en "reforzar" el talento mediante alianzas tecnológicas, lo que incluye "la certificación intensiva de sus consultores en las últimas soluciones lanzadas al mercado por sus partners". Entre esos socios se encuentran los principales fabricantes globales de tecnología, entre los que destacan Google Cloud, Salesforce, AWS, Azure y SAP.

El objetivo es crecer un 25% anual en el número de proyectos vinculados a la Inteligencia Artificial, según informa Ayesa, y liderar "el desarrollo e implementación de agentes de IA en sectores estratégicos como el financiero, de viajes y servicios o utilities"

Ayesa explica que esta tecnología "está llamada a transformar la forma en que las empresas ya operan y toman decisiones". Un agente de IA es un sistema inteligente que percibe su entorno, procesa información y actúa de manera autónoma o asistida para alcanzar objetivos definidos. Puede interactuar con otros sistemas, adaptarse al contexto y colaborar con personas, lo que lo convierte en una herramienta clave en la automatización avanzada

Casos de éxito en las principales compañías españolas

Ayesa ya ha creado canales de conversación automatizados para las principales compañías españolas, que permiten una interacción más eficiente con millones de clientes, como es el caso de los trabajos ejecutados para BBVA, Abanca, Mutua Madrileña, Meliá o Mapfre. Igualmente ha implementado agentes de IA en empresas de energía y utilities, como los casos de agentes para Iberdrola o Enel, orientados a automatizar procesos internos complejos y mejorar la productividad.

Repsecto a tecnología Google, mantiene el nivel de alianza estratégica Premier Partner de Google Cloud. Aquí cuenta con más de 60 certificaciones profesionales entre su equipo de ingenieros con la solución Google Agentspace.

Ayesa también se ha reforzado en Salesforce, con su solución Agentforce, una tecnología en la que la compañía ya tiene a 150 consultores certificados y que está implantando tanto en administraciones públicas como en múltiples sectores del ámbito privado.

Por ultimo, respecto a SAP, la compañía mantiene una alianza estratégica orientada a incorporar capacidades de IA en los sistemas de gestión empresarial.