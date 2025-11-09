Barceló, condenada por incumplir en el Covid su contrato de mantenimiento de hoteles con la empresa sevillana Alterna

Un juzgado de Arrecife, en la provincia de Las Palmas, ha condenado a la sociedad Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias, perteneciente al grupo hotelero Barceló, a pagar a la empresa sevillana Alterna Business Solutions Group algo más de 700.000 euros entre principal e intereses por incumplimiento del contrato de mantenimiento de uno de sus hoteles de Lanzarote. El juzgado considera acreditado que Barceló pagó unilateralmente menos de lo pactado en el contrato a raíz de que se declarara el confinamiento debido al Covid.

La demanda formulada por Alterna bajo la dirección letrada de Francisco Arroyo y Bernardo Crespo, de RSM en Sevilla, tenía por objeto reclamar todos los importes que Barceló dejó unilateralmente de pagar tras la pandemia del Covid, a pesar de que el servicio de mantenimiento del hotel se mantuvo intacto. Esta actuación de Barceló no afectó únicamente a este hotel, sino que se repitió en otras instalaciones en las que Alterna también prestaba esos mismos servicios de mantenimiento de hoteles, según argumentó la compañía sevillana, que espera a la celebración de juicios por otras demandas presentadas en ciudades como Granada.

"La menor facturación que le impuso Barceló generó importantes problemas económicos a Alterna, así como al resto de sociedades de su grupo, quienes no pudieron continuar pagando a sus trabajadores y acreedores y terminaron abocadas a solicitar sus concursos de acreedores. Actualmente, todas estas empresas se encuentran en liquidación, sin posibilidad de continuar con su actividad empresarial", según el letrado de Alterna. Sin embargo, con independencia de que la actividad haya cesado, las reclamaciones judiciales contra Barceló han continuado con suerte dispar, aunque el último pronunciamiento ha sido favorable para Alterna y se ha condenado a la cadena hotelera al pago de más de 700.000 euros entre principal e intereses, que irán a pagar a los acreedores de la compañía.

Búsqueda de acuerdo

Según fuentes de la empresa, "se ha intentado alcanzar un acuerdo con Barceló para liquidar todos los pleitos -en los que se reclaman aproximadamente 1,2 millones de euros-, en condiciones muy ventajosas para el grupo hotelero, si bien éste ha declinado todos estos ofrecimientos. Ahora, Alterna se plantea solicitar la ejecución provisional de esa sentencia, ya que el cobro de esa condena que se ha impuesto a Barceló permitiría atender una gran cantidad de los créditos que todavía mantienen trabajadores y demás acreedores con esta empresa que antes prestaba servicios de mantenimiento y limpieza en varios de los hoteles de Barceló", según el abogado Francisco Arroyo.

Jesús Platero, fundador de Alterna / M.G.

El administrador y dueño de Alterna, Jesús Platero, mantiene que fue Barceló quien provocó con su actitud la quiebra de su grupo empresarial, que llegó a facturar 8 millones de euros y emplear a 500 personas en servicios hoteleros. Platero, graduado en ADE, licenciado en Filología y Máster en Alta Dirección por San Telmo Business School, creó Alterna tras una larga trayectoria profesional en multinacionales. "Barceló externalizó sus servicios de mantenimiento y nosotros nos subrogamos parte de su plantilla. Nos endosó su activo laboral y durante siete años trabajamos con éxito con Barceló llevando el servicio de mantenimiento integral de muchos de sus hoteles en Andalucía y Canarias", explica.

"Cuando llegó la pandemia, Barceló nos impuso un recorte del 80% de los servicios, lo que nos obligó a pedir 1,2 millones de euros en créditos ICO con la esperanza de pagarlos cuando pasara la pandemia. Sin embargo, Barceló aprovechó la finalización de la pandemia para resolver los contratos sin más miramientos, a pesar de que habíamos asumido el 100 % de los costes con una merma de la facturación del 80%. Si Barceló hubiera prorrogado los contratos por cinco años, Alterna se hubiera salvado. En 2023 tuvimos que pedir el concurso, que ha sido declarado fortuito, lo que me ha provocado también la insolvencia personal, que me ha obligado a pedir la llamada segunda oportunidad. Ahora los tribunales han dado la razón en primera instancia a Alterna y espero que sigan haciéndolo en los pleitos que quedan pendientes, aunque sea sólo por satisfacción personal porque el dinero que se recupere irá a los acreedores, fundamentalmente bancos", añade Platero.

Hotel de Barceló cuyo mantenimiento contrató el grupo hotelero con la empresa sevillana Alterna / M.G.

Barceló recurrirá la sentencia

Por su parte, Barceló afirma que "efectivamente existen procedimientos judiciales entre Alterna Business Solutions Group y sociedades de Barceló Hotel Group. Sin embargo, en un primer procedimiento ordinario, el juzgado dictó sentencia firme desestimando íntegramente la demanda a Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias S.L., imponiendo las costas a Alterna, que no recurrió en apelación". Por otro lado, afirma que "existen otros dos procedimientos judiciales, con contenido sustancialmente igual al del primer procedimiento, que se encuentran en distintas fases procesales. En uno de ello se ha dictado sentencia favorable a Alterna, que no es firme y va a ser recurrida en apelación, y otro respecto del que todavía no se ha celebrado el acto de juicio".Desde Barceló Hotel Group se afirma que no tiene intención de "alcanzar ningún acuerdo con Alterna, puesto que confiamos plenamente en la solidez de nuestros argumentos jurídicos y reiteramos nuestro respeto absoluto a las decisiones judiciales".