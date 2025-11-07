Gripe aviar en Andalucía: Estos son los municipios con aves de corral confinadas

La gripe aviar, una enfermedad altamente contagiosa que afecta a las aves, ha obligado a reforzar las medidas de bioseguridad en Andalucía.

La Orden APA/2442/2006, publicada en el Boletín Oficial del Estado y actualizada recientemente, establece que en determinadas zonas consideradas de especial riesgo queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre.

El objetivo: evitar la propagación del virus en entornos donde la presencia de aves migratorias incrementa el peligro de contagio.

¿Por qué estas zonas son críticas?

Los humedales andaluces, como el Parque Nacional de Doñana, la Bahía de Cádiz, las Marismas del Odiel o la Laguna de Fuente de Piedra, son puntos de concentración de aves migratorias.

Esta circunstancia, sumada a la proximidad de explotaciones avícolas, hace que el riesgo de transmisión sea elevado.

Por ello, los municipios situados en torno a estos espacios naturales han sido incluidos en el Anexo II de la orden ministerial, que define las “zonas de especial riesgo”.

¿Qué implica el confinamiento?

En estos municipios, los titulares de explotaciones deben mantener a las aves bajo techo.

El artículo 5 de la orden prohíbe expresamente la cría al aire libre, salvo excepciones autorizadas que garanticen la separación física mediante mallas o dispositivos que impidan el contacto con aves silvestres.

Además, se prohíbe mezclar patos y gansos con otras especies y se restringe la presencia de aves en ferias, certámenes y concentraciones.

Medidas clave

Prohibida la cría de aves de corral al aire libre.

No mezclar patos y gansos con otras especies.

Limitaciones en eventos y concentraciones de aves.

Refuerzo de bioseguridad en explotaciones.

¿Cuándo entran en vigor?

La medida anunciada por el Gobierno entrará en vigor el próximo lunes 10 de noviembre. Los anexos se actualizan periódicamente según la evolución del riesgo, por lo que el listado de municipios puede variar.

Los municipios afectados

En total, más de un centenar de localidades andaluzas están sometidas a estas restricciones.

Estos son los municipios afectados, por provincias:

Almería

El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar, Vícar.

Cádiz

Alcalá de los Gazules, Los Barrios, Benalup-Casas Viejas, Bornos, Cádiz, Castellar de la Frontera, Chiclana, Chipiona, Conil, Jerez, Medina-Sidonia, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar, Trebujena, Vejer.

Córdoba

Alcaracejos, Bélmez, Espiel, Obejo, Pozoblanco, Villaharta, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba.

Huelva

Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Cartaya, Chucena, Escacena, Gibraleón, Hinojos, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Palos, Paterna, Punta Umbría, Rociana, San Juan del Puerto, Villablanca, Villalba del Alcor.

Málaga

Alameda, Antequera, Campillos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba.

Sevilla

Alcalá de Guadaíra, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Las Cabezas de San Juan, Camas, Carmona, Carrión, Casariche, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, El Cuervo, Dos Hermanas, Espartinas, Estepa, Gelves, Gines, Huévar, Isla Mayor, Lebrija, Lora de Estepa, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Martín de la Jara, Los Palacios, Palomares, Pedrera, Pilas, La Puebla del Río, La Rinconada, La Roda, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina, Villamanrique, El Viso del Alcor.