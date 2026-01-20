Biotecnología, IA o realidad virtual: así son las 13 ‘startups’ andaluzas del ‘top 100’ nacional de mejores emergentes

Andalucía ocupa la quinta posición nacional en número de startups, un dato que no se corresponde con su peso poblacional en el conjunto de España y que tiene como causa principal su incorporación tardía al boom del emprendimiento digital. Por ello, el ecosistema andaluz y los parques tecnológicos regionales intensifican ahora sus estrategias de captación de talento y capital inversor –tanto público como privado–, con el objetivo de reducir la brecha y revertir el desfase acumulado.

Un ejemplo de cómo la región está ganando músculo son las 13 startups locales que se han situado en el top 100 de mejores empresas emergentes de 2025 que elabora la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), en sectores que van desde biotecnología o salud, hasta ingeniería, industria, consultoría o digitalización. Esta cifra mantiene a la comunidad en las primeras posiciones del ranking nacional, si bien cede un puesto respecto al año anterior.

En concreto, Andalucía pasa al tercer cajón del podio español, dejando la segunda plaza que obtuvo en 2024, cuando colocó a 15 emergentes en la lista de la APTE. La clasificación nacional está liderada por la Comunidad Valenciana, con 19 startups en el top 100, seguida de Cataluña, que tiene 16. Ya tras la región andaluza, se sitúan Asturias (11) y País Vasco (nueve); y Madrid, Canarias y Castilla y León, con cinco cada una; mientras que el resto se reparte en otros territorios.

El listado de la APTE, que se realiza por tercer año consecutivo y se circunscribe a los recintos asociados, incluye datos sobre la rama de actividad en el que se engloban las startups, el parque científico y tecnológico en el que se ubican, su página web, el rango de facturación anual, la inversión captada por cada una y el año de creación. La información se completa con un folleto en el que se recoge una descripción de cada una de las empresas en inglés y español.

Las firmas andaluzas seleccionadas tienen sus sedes en parques tecnológicos de la región, destacando Sevilla, con cuatro startups en el top 100, seguida de Málaga (tres), Granada (dos), Córdoba (dos) y Jaén (dos). En cuanto a facturación, solo una de estas emergentes se ubica en un rango de entre 1–2 millones de euros, mientras que otra está en la horquilla de entre un millón y 500.000 euros, dos se engloban en el nivel de 250.000–500.000 euros y las demás se colocan ya muy por debajo.

Sevilla, a la cabeza

Poniendo la lupa en el mapa regional, de las cuatro empresas de la provincia sevillana en el ranking de la APTE, dos están ubicadas en el recinto Sevilla TechPark. Una de ellas es Biotfy, que ofrece monitoreo ambiental en tiempo real con análisis automatizados, seguimiento de la biodiversidad y apoyo para el cumplimiento normativo en sectores como la agricultura, la energía y la construcción. La tecnología que implementa a sus clientes, tanto públicos como privados, simplifica la gestión utilizando herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA).

También en este parque tecnológico de la capital hispalense tiene su sede Eonsea, una firma fundada por ingenieros robóticos hace apenas un año. La startup está especializada en reducir costes y riesgos en el mantenimiento de las embarcaciones o de infraestructuras subacuáticas a través de la inspección recurrente con ROVs (Vehículos Operados Remotamente), así como en la generación periódica de informes sobre la salud de los barcos mediante visión por computador e IA.

Soluciones inmersivas

Por su parte, el Parque de Investigación y Desarrollo de Valme de la localidad sevillana de Dos Hermanas alberga a las startups IOpark, que ha diseñado una app única para gestionar el acceso a puertas interiores y exteriores, además de que facilita el alquiler temporal de aparcamientos; y a Rewoluciona Soluciones Inmersivas, que desarrolla aplicaciones de realidad virtual, aumentada y mixta, para mejorar el aprendizaje en las empresas y la interacción de los consumidores con el entorno digital.

El recinto Málaga TechPark coloca en el escalafón de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España a tres emergentes. Así, Ubora Solar es una empresa especializada en el diseño e instalación de sistemas de fotovoltaica, aerotermia, climatización, ventilación y domótica, tanto para hogares como para empresas. Ofrece un servicio integral que abarca desde la ingeniería y ejecución de la instalación hasta su legalización, mantenimiento y monitorización.

A ella, se une la startup Cloud y Olé, especializada en soluciones integrales de ciberseguridad y ciberinteligencia. Reconocida con premios como Cybersecurity Ventures, ofrece defensa digital avanzada mediante metodologías consolidadas y equipos a medida, con proyección internacional en foros de alto nivel. La lista en tierras malagueñas la completa Innova IRV, una emergente que centra su actividad en el desarrollo de soluciones de microelectrónica.

Investigación preclínica

Otro polo de innovación que sobresale es el Parque Tecnológico de la Salud de Granada con las firmas Mouse Data, una startup deeptech que evalúa el comportamiento animal en investigación preclínica en parámetros como el dolor, el estrés o las alteraciones conductuales; y Quintauris, que se enfoca en el desarrollo de procesadores de última generación que garanticen el rendimiento, seguridad y escalabilidad para aplicaciones en los ámbitos automotriz, industrial e IoT.

La tecnología de la cordobesa Esdron se centra en el monitoreo de cultivos. / M. G.

En el caso de Córdoba, las dos empresas que entran en el top 100 de la APTE están en el Parque Tecnológico de la capital. Esdron se centra en la agricultura de precisión mediante drones de última generación que monitorizan cultivos y aplican tratamientos foliares con precisión milimétrica, con una tecnología que anticipa deficiencias nutricionales, plagas y enfermedades. Por su parte, Mitiga Capital implementa soluciones software para empresas con sistemas de automatización e IA.

Ya en la provincia de Jaén, el recinto Geolit tiene a la emergente Cex Eco Energy, que desarrolla, fabrica e instala tecnología solar térmica para la industria, ofreciendo soluciones de calor renovable de alta eficiencia que reducen el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de CO2; así como a Glosso, una spin-off de la Universidad jiennense que desarrolla sistemas avanzados de inteligencia artificial para necesidades del sector productivo y la sociedad, entre otros campos.

El objetivo del listado de la APTE es reconocer el centenar de startups más destacadas de sus 43 parques asociados en 15 comunidades y facilitar el conocimiento de estas firmas a potenciales inversores. La distribución sectorial del escalafón de 2025 refleja un claro liderazgo de las tecnologías digitales, seguidas por un peso creciente de la salud, biotecnología, sostenibilidad y energía. Junto a ello, emergen también iniciativas en los ámbitos industrial, aeronáutico, electrónico y de consultoría e ingeniería.