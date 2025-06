Altercados en Cádiz y tranquilidad en el Campo de Gibraltar en la primera jornada de huelga del metal

Algeciras/Cádiz/La huelga del metal ha arrancado con intensidad desigual en la provincia de Cádiz. En el entorno de la capital se han producido diversos altercados, con una manifestación espontánea por las calles que ha recorrido la ciudad y varios detenidos. En el Campo de Gibraltar, por el contrario, a excepción de un corte de carretera, el ambiente ha sido mucho más tranquilo.

Los primeros momentos de tensión de esta jornada de protestas en Cádiz se han vivido en el Río San Pedro, donde la policía ha cargado contra un grupo de trabajadores para sacarlos de la carretera y estos han corrido hacia el interior de la barriada. Algunos vecinos han salido incluso corriendo a retirar sus vehículos. Posteriormente, han invadido la avenida principal de la ciudad y han movido y quemado algunos contenedores para interrumpir el tráfico. La Policía ha realizado cargas en algunos puntos para evitar el avance de la comitiva. Según fuentes policiales, hay seis detenidos acusados de desórdenes públicos y daños.

La movilidad también se ha visto afectada, con cortes de carretera en los puentes de acceso a Cádiz desde Puerto Real. En materia ferroviaria, un incendio provocado por manifestantes ha provocado la interrupción del servicio en la vía a su acceso a la capital de la provincia.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, también se han producido concentraciones en otros puntos como El Puerto de Santa María, donde en el Polígono TecnoBahía hay unas 80 personas bloqueando los accesos a Airbus Cádiz con barricadas de palmeras en accesos. Aunque algún trabajador ha podido acceder al recinto, los autobuses y vehículos particulares que llevaban a los empleados han tenido que darse la vuelta, lo que ha reducido al mínimo la actividad de la planta.

Unos 25.000 trabajadores están llamados a la huelga en la provincia por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo. Más de 8.000 pertenecen al Campo de Gibraltar.

Retención en el acceso a las instalaciones de Moeve, en San Roque, por una concentración de trabajadores / Vanessa Pérez

Calma en el Campo de Gibraltar

En el Campo de Gibraltar, la tranquilidad ha imperado desde primera hora de la mañana, cuando los accesos a las principales industrias de la comarca se han convertido en puntos de concentración de los trabajadores del sector del metal. Según los sindicatos, el seguimiento es del 85% en la zona.

La incidencia más reseñable se ha producido en torno a las 7:00 de la mañana en la entrada al parque energético de Moeve en San Roque, donde se ha producido la concentración más multitudinaria. Ahí, unas 150 personas han ocupado el carril de acceso, impidiendo la entrada de los trabajadores tanto a la zona de refinería como a la sección de química. Esto ha provocado largas colas en la vía que une San Roque con La Línea. El tráfico quedó restablecido antes de las 10:00. "Aquí siempre se lía, pero en Acerinox, nunca", se quejaba amargamente uno de los trabajadores del parque energético que esperaba en la cola para poder acceder al recinto.

Precisamente en Acerinox se dio cita un centenar de trabajadores, sin más altercados que el lanzamiento al suelo de un bote de humo de color rojizo, a excepción de un pequeño corte de 20 minutos a la entrada de la fábrica. Siguiendo la tendencia general de la comarca, los ánimos estaban calmados en Palmones. Misma situación se produjo en el aparcamiento de Indorama, en Guadarranque, donde la gran mayoría de los 70 empleados de contratas que operan en la planta se concentraron.

En el entorno portuario, también incluido en el convenio del sector del metal, una veintena de personas se han concentrado en la terminal de APM en el Puerto de Algeciras.

Según han transmitido fuentes sindicales, las indicaciones en esta primera jornadas es de realizar concentraciones, pero sin mayores medidas de presión, que no se descartan en el caso de que se extienda el conflicto en el tiempo. La huelga del personal de las contratas no impide, a priori, que las industrias de la comarca continúen con su actividad, toda vez que la mayoría realiza labores de mantenimiento y limpieza. No obstante, si el conflicto se dilata en el tiempo, la falta de reparación de las averías que puedan producirse sí podría interrumpir el funcionamiento de las plantas.

Piquetes informativos en un concesionario de Jerez / Manuel Aranda

Piquetes en Jerez

Las protestas también han llegado a Jerez de la Frontera, centradas en el ámbito de la mecánica. Un grupo de 100 piquetes informativos ha recorrido la ciudad, visitando los concesionarios del Parque Empresarial Jerez, donde se encuentran la mayoría de estos establecimientos. El principal foco ha estado en aquellos negocios que han tenido un menor seguimiento de la huelga del sector del metal.

Durante su movimiento, el grupo ha respetado las indicaciones de la Guardia Civil evitando producir cortes de tráfico, y se ha desarrollado su recorrido sin incidentes.

Femca critica la huelga

La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) califica de "totalmente injustificada" la convocatoria de huelga, al entender que la propuesta presentada al Sercla contenía todo lo necesario para llegar a un acuerdo y evitar los paros. La patronal acusa a los sindicatos de lanzar declaraciones “falsas y descalificadoras que no se corresponden con la realidad del proceso negociador".

“Han causado sorpresa las declaraciones de descalificación que hemos oído, que faltan totalmente a la verdad. Acabamos de oír a un dirigente de UGT negar que se haya acordado el incremento conforme al IPC, afirmando falsamente que estaba condicionado al complemento por incapacidad temporal (IT). Eso es rotundamente falso. Hemos sido extremadamente rigurosos y públicos en nuestras notas de prensa, y la opinión pública puede comprobarlo: el IPC se garantiza de forma independiente y no está vinculado a ninguna otra cláusula", señala José Muñoz, secretario general de Femca.

Muñoz critica los comportamientos de algunos manifestantes en la primera jornada de huelga: “La ley reconoce el piquete informativo. Pero en pleno siglo XXI, cuando todos tenemos acceso a la información por múltiples canales, vemos cómo se está degenerando hacia piquetes coercitivos, amenazadores, que están sembrando miedo entre trabajadores, atacando bienes e incluso intimidando a familias. Es absolutamente inaceptable que se secuestre a una ciudad, a una sociedad, con estos métodos.”

Femca reivindica ser la única parte que ha demostrado una "voluntad real" de acercamiento: “Hemos ido evolucionando, paso a paso, moviendo nuestras posiciones. Eso está reflejado en cada una de las propuestas que hemos presentado y que hemos hecho públicas en su integridad para que la ciudadanía pueda constatarlo. Lo que no hemos visto, sin embargo, ha sido movimiento alguno por parte de la representación sindical, ni un solo gesto que permitiese avanzar hacia un acuerdo"