CoverManager, la mayor operación de M&A de una 'startup' andaluza al superar los 300 millones

La venta de CoverManager al fondo PSG Equity se ha convertido en la mayor operación corporativa de una startup en Andalucía, superando los 300 millones de euros, según fuentes consultadas por este periódico. La transacción permite crear un gigante europeo de reservas de restaurantes gracias a la fusión de CoverManager con la francesa Zenchef, propiedad de PSG Equity, de modo que el holding bajo el que operarán ambas compañías contará con 500 empleados para gestionar las reservas de 36.000 establecimientos, aunque el objetivo es llegar a los 180.000 en 2030, el 20% de la cuota de Europa y Latinoamérica.

La estructura que se ha creado para ello es una sociedad holding participada mayoritariamente por el fondo PSG Equity. Los fundadores de CoverManager y algunos socios de la startup tienen alrededor del 30% del holding tras haber invertido en el mismo parte de lo obtenido con la venta de la firma andaluza. Este diario ha sabido que algunos socios de Convermanager vendieron toda su participación a PSG Equity, mientras que otros invirtieron todo lo obtenido en la venta para comprar acciones del holding y ha habido quienes han decidido destinar sólo una parte de lo obtenido en la operación corporativa parar entrar en la nueva sociedad, de la que dependerán Zenchef y CoverManager.

Los dos fundadores de Covermanager han apostado por continuar formando parte del presente y futuro de la compañía al haber invertido parte de sus ganancias en la operacón a la adquisición de acciones del holding, con lo que participarán en el desarrollo de su plan estratégico. Tanto José Antonio Pérez Moral como Carlos Pérez entran a formar parte del consejo de administración del holding y seguirán en tareas directivas. Carlos Pérez continuará como responsable de Tecnología de CoverManager, mientras que José Antonio liderará la innovación, alianzas y posibles operaciones corporativas, entre otras actividades.

Tras esta operación, CoverManager y Zenchef suman 36.000 restaurantes, el 4% de la cuota de Europa y Latam. CoverManager seguirá con su sede en Sevilla y su mismo equipo para gestionar las reservas de unos 17.000 restaurantes del España, Portugal, Chile, Colombia y México, entre otros países de Latam, mientras que Zenchef se ocupará de las reservas de 19.000 establecimientos de países del norte de Europa, como Francia u Holanda. Y, no menos importante, ambas compañías seguirán usando cada una su propio software. Con esas herramientas y equipos, el objetivo es llegar a hacerse con el 20% de ese mercado, es decir, 180.000 restaurantes en el plazo de cinco años..

Equipo de Covermanager, empresa que seguirá teniendo su domicilio y equipo de trabajo en Sevilla / M. G.

CoverManager, con diez años de vida, fue fundada por el ingeniero de telecomunicaciones José Antonio Pérez Moral y el informático Carlos Pérez Fernández. Ha sido una empresa que ha tenido resultados positivos desde el primer año, adecuando sus gastos a sus ingresos, aunque para ello los fundadores no cobraron nada el primer año de la compañía. No ha sido una empresa de las denominadas 'ronderas'. De hecho, sólo en 2022 hizo una ampliación de capital, en la que la compañía fue valorada en 140 millones de euros, y que permitió entrar en el capital a Félix Ruiz, fundador de Tuenti; Paco Ávila (Medac), Javier Gutiérrez (Grupo Dani García) o Fernando Martínez (Alia Capital).

A la espera de que CoverManager dé a conocer los datos económicos del pasado ejercicio, la firma facturó en 2023 un total de 12,26 millones de euros, con un beneficio de 4,5 millones de euros. Su deuda a corto plazo era tan sólo de 1,7 millones de euros, mientras que la deuda a largo plazo era mínima, según la herramienta Insight View, de Iberinform. Con sede social en Sevilla, CoverManager cuenta con 300 empleados trabajando en la gestión de reservas de restaurantes, aunque en los últimos años estaba virando hacia el software de gestión de ingresos para esos establecimientos mediante la reducción de costes y mejora de la rentabilidad de restaurantes, para lo que había potenciado su CRM, incluyendo la funcionalidad de fidelización o 'loyalty'.

Aprendiendo de los errores

Los dos fundadores de CoverManager han apostado por continuar formando parte del presente y futuro de CoverManager y su holding desde Sevoñña, participando en el desarrollo de su plan estratégico. Hasta llegar aquí, el camino de José Antonio Pérez (Martos, Jaén, 1982) cosechó algunos fracasos que le hicieron aprender y le llevaron donde ahora está. Tras haber trabajado cinco años como ingeniero de Telecomunicaciones en una empresa, decidió emprender con sus ahorros entrando en el sector de la restauración por entender que era muy tradicional y necesitaba cambios. Hace 16 años creó una empresa para entregar comida casera a domicilio cuando no existía entonces el concepto de delivery. "Llegué demasiado pronto", comenta este emprendedor, que explica que la gente no estaba acostumbrada a comprar comida por internet porque desconocían el servicio.

José Antonio Pérez continuará en la gestión de Covermanager tras su compra por la francesa PSG

Después creó Restauran50, para permitir a los clientes acogerse a promociones o elegir la mejor mesa en un restaurante en el último minuto gracias a las cancelaciones. En seis años creó dos empresas, no ganó nada, consumió sus ahorros y recibió una buena dosis de realidad pero no tiró la toalla porque se dio cuenta de que había aprendido, y mucho, del sector. "La primera vez que emprendí partí de ideas pero cuando creamos Covermanager lo hice con el conocimiento que había adquirido sabiendo escuchar lo que necesitaba el sector de la restauración, buscando soluciones a sus problemas, como eran las cancelaciones de última hora", declara José Antonio García, que hace diez años empleó 3.006 euros para fundar Covermanager con Carlos Pérez Fernández, orientando el negocio hacia el B2B, en lugar de al B2C.

"Comenzamos ofreciendo el software a restaurantes de Madrid, en lugar de Sevilla, porque en la capital andaluza no había costumbre de reservar en restaurantes", señala este empresario, que se apuntaron un tanto cuando establecimientos como Triciclo o el Celler de Can Roca se convirtieron en sus clientes. Hoy, junto con Zenchef, tienen más de 800 restaurantes con estrella Michelin. "Nos íbamos a Madrid en BlablaCar los lunes y volvíamos los viernes. Hacíamos tantos kilómetros que la compañía nos recordaba continuamente que formábamos parte del 5% de las personas que más habían viajado usando su aplicación", recuerda riendo. Así nació CoverManager, con el objetivo no sólo de gestionar reservas de restaurantes, sino de eliminar un hecho tan frecuente como era que los clientes no se presentaban, para lo que crearon el servicio de reconfirmación o instauraron una nueva práctica, la de pedir las tarjetas bancarias para cobrar a los clientes una cantidad por comensal en caso de cancelación. Hoy no sólo cuenta entre sus establecimientos con restaurantes, sino también con beach club y discotecas.