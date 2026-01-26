Cox asegura la financiación para comprar Iberdrola México y obtiene todas las autorizaciones regulatorias

La operación de compra de Iberdrola México avanza hacia su fase final después de que Cox ABG Group comunicara este lunes la recepción de las cartas de compromiso para la financiación bancaria en formato sindicado por un importe total de 2.650 millones de dólares –equivalentes a 2.238 millones de euros–, según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la información difundida por la compañía sevillana. El esquema financiero cuenta con siete entidades internacionales: Citi, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Santander y Scotiabank, reparto que refleja el respaldo de las principales plazas bancarias de Estados Unidos, Europa, España y Canadá a la adquisición de la filial mexicana.

La compañía sevillana que preside Enrique Riquelme destaca que esta estructura de financiación se alinea con las previsiones expuestas durante su Capital Markets Day celebrado en octubre en Londres. El tramo no cubierto por la deuda se completará con aportaciones propias y con recursos de inversores institucionales. Con este movimiento, Cox deja encarrilada la ejecución de la compra anunciada el 31 de julio y confirma que mantiene el calendario comprometido con el mercado.

Todas las autorizaciones regulatorias, ya obtenidas

El otro hito relevante se sitúa en el plano regulatorio. Cox comunica que ha recibido todas las autorizaciones necesarias para cerrar la adquisición de Iberdrola México. Entre estos permisos se incluyen las autorizaciones de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional Antimonopolio de México, autorizaciones obtenidas en un plazo inferior al habitual. La compañía interpreta este hecho como una señal de acogida institucional positiva al proyecto y un refuerzo al proceso de integración previsto para el mercado energético del país.

El salto estratégico en el mercado mexicano

En sus comunicaciones, Cox subraya el carácter transformacional de la operación. El presidente ejecutivo de la compañía, Enrique Riquelme, afirma: “Esta transacción es transformacional para la compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano”.

El perímetro adquirido engloba una capacidad instalada operativa superior a 2.600 megavatios, una cartera proyectada de 12 gigavatios y la mayor suministradora privada del país, con aproximadamente un 25% de cuota de mercado, más de 20 teravatios‑hora y más de 500 clientes corporativos. Este volumen sitúa a Cox como actor clave en la transición energética mexicana y profundiza su estrategia para convertir México en uno de sus principales focos de negocio.

Integración del equipo y expansión del negocio

La compañía confirma que integrará a la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, compuesta por cerca de 700 profesionales, lo que permitirá preservar el talento, asegurar la continuidad operativa y acelerar la detección de nuevas oportunidades de crecimiento. También destaca la relevancia de unir las áreas de agua y energía para desarrollar soluciones hídricas adaptadas a las necesidades nacionales y regionales, además de ofrecer un suministro eléctrico competitivo al tejido empresarial del país.

El conjunto de hitos financieros, regulatorios y operativos sitúa a Cox en la fase final de una transacción que redefine su dimensión en Latinoamérica y que marca un punto de inflexión en su posicionamiento dentro del mercado energético de México.