El dueño de ron Zacapa compra el grupo sevillano Puerto de Indias

El fondo estadounidense HIG ha alcanzado un acuerdo con Industrias Licoreras de Guatemala (ILG) para la venta del grupo Puerto de Indias, pionero en la categoría de ginebra de fresas y líder en el segmento de ginebras saborizadas, según ha podido confirmar El Conciso en fuentes próximas a la operación, que indican que el cierre de la operación se producirá en las próximas semanas. Con una facturación de más de 450 millones de dólares, ILG es uno de los mayores productores y distribuidores de rones añejos y otras bebidas espirituosas en mercados nacionales e internacionales, entre ellos el famoso ron Zacapa, considerado el mejor del mundo. Con esta nueva adquisición, Licores de Guatemala adquiere en Europa capacidad de fabricación y distribución también para sus productos gracias a las sinergias comerciales.

La compañía Licores de Guatemala, cuyos CEO son Luis Ibáñez y Douglas Franco, cuenta con plantaciones y plantas embotelladoras, así como una importante cadena logística. Desde hace 48 años se ha dedicado a la producción y distribución de rones añejos y destilados, ron pesado y liviano, aguardientes, licores de café, saborizados, ginebra, vodka y otros. Entre sus marcas más conocidas está Botran, Venado, Zacapa, Colonial, Ron XL, Xibal Gin, Quezalteca o Cane Vodka. Sus bebidas de ron tienen la Denominación de Origen Protegida Ron de Guatemala define desde la limitación geográfica, los suelos, las variedades de caña, el proceso de extracción de la miel virgen, su fermentación y destilación, hasta las condiciones climáticas bajo las cuales ocurre el añejamiento bajo el sistema solera

A través de Darse produce más de 75 millones de litros en ocho tipos diferentes de alcohol: industrial, potable, medicina, deshidratado, neutro, extraneuto, livianos y pesados. Además, exporta a más de 12 países en todo el mundo. Cuenta también con GBS, una desarrolladora y embotelladora de bebidas alcohólicas y no alcohólicas ubicada en Guatemala.

Hasta ahora, sus exportaciones a más de 180 países representan el 30% de las operaciones de Licores de Guatemala, siendo sus principales mercados con distribución Guatemala, Honduras y El Salvador, por lo que la compra del grupo sevillano Puerto de Indias supone para ILG la capacidad de crecer en Europa con fabricación y distribución propia. Aunque Puerto de Indias comenzó con la ginebra rosa, después incorporó nuevos sabores: sweet melón, lemonberry, classic, pure black, peach&orange, mango y la versión sin alcohol de su icónica ginebra de fresa. Su ginebra se vende en 40 países, entre ellos México y otras naciones de Latinoamérica, donde tendrá complementariedad para crecer con ILG.

En 2017, Puerto de Indias vendió 6 millones de botellas pero la aparición de nuevas ginebras saborizadas, la paralización de la hostelería y el turismo con la pandemia, y la caída del consumo de bebidas espirituosas como consecuencia de los nuevos hábitos hizo descender las ventas hasta los 4,6 millones de botellas el pasado año. En 2024, las cuentas consolidadas del grupo informaban de unas ventas brutas de 50 millones y un ebitda de 10 millones de euros.

En 2018, el 66% del grupo Puerto de Indias, fundado por los hermanos José Antonio y Francisco Rodríguez, fue vendido a Sevillian Craft Spirits, creada por el fondo estadounidense HIG para llevar a cabo la operación. El 2021 vendieron el resto del capital al mismo fondo, aunque quedó como accionista minoritario Javier Barnés, socio que se incorporó en 2015 a Puerto de Indias y que actualmente tiene un 1,3%. HIG pagó más de 100 millones de euros por la práctica totalidad del grupo Puerto de Indias.

A finales de 2025, Puerto de Indias refinanció 30 millones de euros de de deuda con CaixaBank, BBVA, Banco de Crédito Cooperativo, Ibercaja, Bankinter, Pichincha, Cajamar y Arquia. El acuerdo de reestructuración financiera para aplazar el pago de la deuda hasta 2031 ha sido homologado por el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla. Con este asunto resuelto y siete años después de haber adquirido Puerto de Indias, el fondo se desprende ahora del 98,7% del capital en una operación considerada satisfactoria tras la caída del consumo por el Covid y los nuevos hábitos. El fondo estadounidense deja la compañía en manos de ILG tras haberla profesionalizado y potenciado su internacionalización.