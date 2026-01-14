La empresa de videojuegos Scopely se hace fuerte en España: factura 161 millones, seis veces más que antes del Covid

El incremento de la carga de trabajo y la absorción de compañías por parte de la empresa de videojuegos Scopely Games Barcelona le ha permitido disparar sus ingresos desde 2020, pasando de facturar 27,4 millones a 161,4 millones, multiplicando por seis su negocio. Sólo en 2024, la compañía ha aumentado un 25% sus ingresos, según la herramienta Insight View, de Iberinform. Además, ha vuelto a los números negros, al ganar 5,8 millones de euros en 2024 frente a los ocho millones de euros de pérdidas del anterior ejercicio.

El grupo Scopely nació en 2011 en California (Estados Unidos) y desembarcó en España en 2017 con un 'hub' tecnológico en Barcelona. Hace cinco años, la filial española comenzó a crecer de forma inorgánica comprando compañías: la sevillana Genera Games y su estudio de videojuegos Genjoy (2020), Show Network Game (filial de juegos de Sony Pictures Entertainment (2021) y la firma catalana Omnidrone (2022).

Hoy, Scopely Games Barcelona es la empresa de videojuegos más grande de España en número de empleados: casi un millar repartidos entre Barcelona (700), Sevilla (120) y los que trabajan en remoto. Está especializada en juegos para el móvil, como 'Scrabble GO' o 'Monopoly GO' a través de la plataforma Playgami. El incremento de su cifra de negocio en un 25% viene dada por el aumento de la actividad de la compañía con su empresa matriz, Scopely Inc, domiciliada en EEUU. De hecho, España no representa una gran fuente de ingresos para la compañía, ya que de hecho el 99,9% de la cifra de negocio se corresponde con Norteamérica. Scopely Games Barcelona tiene como clientes a otras empresas del grupo, como su matriz y las filiales de Reino Unido, Portugal o Israel, a las que presta servicios.

El grupo Scopely, dirigido a nivel mundial por Javier Ferreira y Walter Driver, fue adquirido en 2023 por la empresa de videojuegos y deportes electrónicos Savvy Games Group, propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PF), que pagó 4.900 millones de dólares por ello. Así pues, hoy la sociedad dominante del grupo es el fondo soberano de la familia real saudí. La multinacional facturó 3.000 millones de dólares en 2024 y ha generado a nivel global más de 10.000 millones de dólares en ingresos globales acumulados (lifetime revenue), lo que le sitúa en en número dos del ranking mundial de juegos móviles, por detrás de Tencent. En marzo de 2025, la empresa Scopely, líder en videojuegos free-to-play y creador de juegos para móviles número 1 en Estados Unidos, compró el negocio de juegos de Niantic, creador de Pokémon GO, por 3.500 millones de dólares (3.200 millones de euros).

Cambio de la estructura

Su filial española, que tiene contabilizado un fondo de comercio de 29,5 millones de euros por patentes, licencias, marcas y aplicaciones informáticas, cambió su estructura en 2023 al fusionar las sociedades Genera Games, Genjoy Games, Show Network Game y Omnidrone para tener una estructura simplificada desde el punto de vista económico, financiero y de gestión, según el informe de gestión de la empresa. La sociedad da soporte a las entidades del grupo Scopley a nivel mundial, contando a finales de 2024 con 957 empleados, aunque a lo largo de 2025 ha seguido aumentando su plantilla para ampliar sus servicios. Del total de sus trabajadores, el 70% son hombres y el 30% mujeres, la mayoría a tiempo completo.

En España, Scopely dispone de dos polos de trabajo: Barcelona y Sevilla. El pasado verano Scopely inauguró en la Ciudad Condal un nuevo hub creativo y tecnológico para desarrollar videojuegos con 8.500 metros cuadrados en dos edificios donde trabajan 700 trabajadores, la mitad de ellos locales y la otra mitad de cien nacionalidades. La inversión de Scopely en este hub alcanza los 13,5 millones de euros.

De otro lado, su centro de Sevilla se ha quedado pequeño para sus 120 trabajadores, enfocados en un 90% en el juego de Monopoly Go, lo que convierte a la ciudad en el centro neurálgico de este videojuego. La compañía, que tiene actualmente mil metros cuadrados de oficinas, prepara su desembarco en el complejo Vera de Sevilla, el gran proyecto inmobiliario terciario de la ciudad, donde contará con 2.000 metros cuadrados junto al río Guadalquivir. En la capital andaluza sigue en crecimiento su plantilla, para lo que tiene al menos diez plazas abiertas para programadores, diseñadores gráfico, control de calidad...