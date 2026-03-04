La española PLD refuerza su carrera espacial con una ronda de financiación de 180 millones liderada por Mitsubishi

La compañía española de transporte espacial PLD Space ha cerrado una ronda de financiación de 180 millones de euros liderada por el fabricante japonés Mitsubishi Electric Corporation, al que acompaña en esta operación la empresa de gestión de fondos públicos Cofides, a través del Fondo de Coinversión (FOCO). También ha coinvertido en esta empresa alicantina, con sede en Elche, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y su fondo Innvierte, así como la gestora de fondos de capital riesgo Nazca Capital a través de su fondo Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I FCR, el mayor fondo español especializado en defensa y uno de los mayores en Europa.

En 2023, PLD Space realizó desde El Arenosillo, en Moguer (Huelva), el lanzamiento de su cohete suborbital Miura 1, de 12 metros de largo por 70 centímetros de diámetro, un hito histórico al ser el primer cohete privado en Europa en ser lanzado, alcanzando una altitud de 46 kilómetros y amerizando en el Atlántico, lo que convirtió a España en uno de los diez países del mundo con acceso al espacio. El Miura 1 era un prototipo del futuro lanzador de satélites Miura 5, cuyo lanzamiento está previsto en la Guayana Francesa para mediados de 2026 y en el futuro tendrá capacidad comercial para situar en la órbita terrestre dispositivos de hasta 540 kilogramos por viaje. La fase de industrialización del proyecto arrancará en el primer trimestre de 2026 y para ello prevé iniciar la fabricación en serie de sus cohetes en enero de 2028, lo que requerirá la construcción de una nueva fábrica en Elche o sus alrededores, siendo el objetivo alcanzar una capacidad de 30 lanzamientos anuales para 2030. La compañía ha sido seleccionada para el programa European Launcher Challenge (ELC) de la ESA, valorado en 169 millones de euros.

Con más de 350 millones de euros recaudados hasta la fecha por PLD, esta financiación impulsa su hoja de ruta estratégica y facilita su transición a operaciones comerciales y la ampliación de sus capacidades industriales y de lanzamiento. Con ello, PLD Space consolida su posición entre un reducido grupo de empresas privadas a nivel mundial que desarrollan sistemas de lanzamiento completos, facilitando el acceso global al espacio gracias a una red estratégica de ubicaciones internacionales. Para Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, "esta financiación refuerza nuestro liderazgo tecnológico e industrial en el mercado de lanzadores y nos permite ejecutar la siguiente fase de nuestra estrategia con la rapidez y la escala necesarias para competir a nivel mundial". Sánchez ha declarado que "Miura 5 se diseñó para cubrir un vacío claro y creciente de capacidad en el mercado, y este respaldo fortalece nuestra capacidad para dar el salto a nuestras operaciones comerciales. Además, acelera el despliegue de la infraestructura industrial y de lanzamiento necesaria para ofrecer un acceso fiable al espacio a una cartera cada vez mayor de clientes internacionales”.

Por su parte, Tomonori Sato, presidente ejecutivo y presidente del grupo de Sistemas de Defensa y Espacio de Mitsubishi Electric, ha mostrado su satisfacción de colaborar con PLD Space, "una empresa que afronta el reto de ofrecer servicios de lanzamiento de satélites con una vocación global. Al combinar la capacidad de lanzamiento de PLD Space con las fortalezas de Mitsubishi Electric en el negocio de satélites, podremos responder a la evolución de las necesidades de los clientes, también en los mercados internacionales”.

Sinergias

Este acuerdo seguirá garantizando el gobierno corporativo y la gestión operativa de PLD Space, al tiempo que aprovecha la presencia de Mitsubishi Electric en el negocio espacial, su experiencia industrial y los contratos de lanzamientos múltiples para apoyar el despliegue de futuras constelaciones de satélites. PLD Space prestará a Mitsubishi Electric servicios de lanzamiento de pequeños satélites con su cohete Miura 5 para Japón y la región asiática, lo que refleja la confianza del mercado internacional en la compañía y la sitúa como un proveedor de infraestructura fiable a escala global.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha declarado que “el cierre de esta ronda consolida un proyecto estratégico nacido en nuestro país y con proyección global, situando a España en una posición clave en la nueva economía del espacio. Desde el Gobierno hemos acompañado su crecimiento, porque invertir en espacio es invertir en soberanía tecnológica, autonomía estratégica y empleo cualificado”. De otro lado, Ángela Pérez, presidenta y consejera delegada de Cofides, ha afirmado que esta operación "es un paso más en el apoyo a sectores estratégicos, entre ellos el aeroespacial, de la mano de un líder internacional como Mitsubishi Electric Corporation, contribuyendo a que España desempeñe un papel relevante en la autonomía europea de acceso al espacio”. Carlos Carbó, presidente ejecutivo de Nazca, ha subrayado que “nuestra inversión en PLD Space es una gran oportunidad para participar en un proyecto estratégico, con enorme potencial y fuerte respaldo institucional e industrial”.

PLD Space es una empresa internacional de servicios espaciales con ingeniería y fabricación propias. Se dedica a transportar satélites y personas al espacio, integrando verticalmente la ingeniería, las pruebas, la fabricación y las operaciones de sus cohetes reutilizables y sostenibles. Con sede en Elche (España) y fundada en 2011 por Raúl Torres y Raúl Verdú, PLD Space se ha consolidado como un referente en el sector de los lanzadores espaciales a nivel mundial. Su familia de lanzadores Miura y su cápsula tripulada Lince posicionan a la empresa como líder de la soberanía tecnológica europea en transporte espacial, cubriendo todo el abanico de misiones espaciales. Con un equipo de más de 400 empleados y más de 12.500 metros cuadrados dedicados a la fabricación avanzada, PLD Space gestiona instalaciones en Teruel (España), Kourou (Guayana Francesa) y Duqm (Omán), lo que le permite ofrecer servicios completos de lanzamiento de satélites y otras cargas útiles al espacio.

Con más de 100 años de experiencia en el suministro de productos fiables y de alta calidad, la cotizada Mitsubishi Electric Corporation es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las comunicaciones, el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, la electrónica de consumo, la tecnología industrial, la energía, el transporte y los equipos para edificios. La empresa registró unos ingresos de 36,8 mil millones de dólares estadounidenses en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2025.

Cofides es una sociedad mercantil estatal que gestiona fondos financieros del Estado, así como recursos propios y de terceras instituciones con distintos objetivos: la internacionalización de la economía española, la atracción de inversión extranjera a sectores estratégicos en España, la promoción de la economía de impacto en España y la contribución al desarrollo de los países en los que invierte. En su accionariado, además del Estado, que ostenta una posición mayoritaria, participan el Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.