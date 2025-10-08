La gaditana Sipos desarrolla una aplicación para incluir propinas en los pagos digitales

La empresa gaditana Sipos especializada en la digitalización de la hostelería ha desarrollado una aplicación que permite al cliente añadir propinas al realizar un pago digital. Con esta solución, la plataforma de pagos Sipay, en la que está integrada la firma de Guillermo González-Outón, da respuesta a la reducción del uso de dinero en efectivo de los últimos y su impacto en la gratificación de los profesionales del sector, y de otro tipo de negocios como peluquerías o transporte.

La digitalización de los pagos ha transformado los hábitos de consumo en España, explica Sipos en un comunicado, lo que ha afectado a las propinas que recibía el personal de la hostelería. Su frecuencia e importe han caído de forma notable en los últimos años, en paralelo a la discusión regulatoria sobre su integración en la masa salarial con las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones fiscales, apunta. Por eso, Sipay lanza bajo su marca Sipos una aplicación que permite al consumidor incluir este extra de manera transparente cuando realiza el pago digital de su cuenta. El sistema, deja claro la empresa, asegura que llegue al empleado y, al mismo tiempo, facilita a los establecimientos la gestión contable y la trazabilidad de estas operaciones.

La nueva herramienta está ya disponible en los terminales de pago, en los pagos a través del móvil por ecommerce, en Tap to Pay, y en el software de punto de venta Sipos. Está dirigida a todos los sectores donde las propinas forman parte del modelo de negocio, como restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, peluquerías o servicios de transporte. Cuenta con una interfaz "intuitiva" que ayuda al usuario a seleccionar propinas sin complicar ni retrasar el proceso de pago y sin necesidad de recurrir al efectivo.

Cada negocio puede configurar la aplicación de acuerdo con sus necesidades. Es posible establecer porcentajes sobre el total de la cuenta (por ejemplo, 5%, 10% o 15%) o cuantías fijas (1, 2, 5 euros) o dejar que el cliente introduzca manualmente la cantidad deseada. También puede programarse para sugerir las opciones de propina más habituales en cada sector, adaptándose así de forma natural a la operativa del negocio.

La solución simplifica la experiencia del cliente, a la vez que se integra en la gestión global del establecimiento. Conectada a Sipos, permite que las propinas se registren junto al resto de las transacciones y se sincronicen con herramientas de contabilidad y planificación financiera. Asimismo, ofrece informes que detallan las propinas recibidas por empleado, turno o día, lo que facilita evaluar el desempeño del equipo y detectar oportunidades de mejora en la atención al cliente. En un entorno en el que la seguridad en los pagos es clave, la aplicación cumple con los estándares internacionales y cuenta con la certificación PCI DSS 4.0, que garantiza la protección de todas las transacciones.

La evolución de Sipos

El origen de Sipos se remonta a 2019 cuando fue fundada en Cádiz bajo el nombre de Pikotea. Su fundador, Guillermo Gonzále-Outón, CEO y CTO de la actual firma, sacaba al mercado entonces, tras tres años de desarrollo, una solución innovadora para la digitalización de la hostelería. Dos de los tres socios que iniciaron la aventura continúan actualmente. A principios de este año se conoció la entrada en el capital de la empresa, con un porcentaje mayoritario, de la madrileña Sipay.

Sipos ofrece la única plataforma española que unifica la experiencia del cliente en Horeca desde la primera reserva hasta el cobro. Diseñada para digitalizar la operativa de negocios hosteleros, su ecosistema cloud integra TPV, pagos, autopedido, reservas, toma de comandas, control de empleados y stock, analítica en tiempo real y soluciones de pago innovadoras como Tap on Phone, todo ello en cumplimiento con la normativa Verifactu.

La integración ha permitido la expansión en el mercado, con la ampliación de más de 600 establecimientos a más de 1.000 negocios en España y Latinoamérica, a los que ayuda a aumentar su eficiencia, reducir costes y mejorar la experiencia de los clientes.