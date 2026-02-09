El Gobierno andaluz asegura que Indra mantendrá parte de la industrialización de drones Tarsis en Sevilla

El anuncio de que Indra va a producir en León a gran escalada los drones Tarsis, que fueron diseñados, desarrollados y fabricados bajo pedido en la planta que tiene Aertec en Sevilla y que ha sido adquirida por Indra ha generado no pocas críticas de organizaciones empresariales como AERO Sevilla, que agrupa a la industria auxiliar aeronáutica de la provincia, y al hub de Defensa que impulsó la patronal Fedeme. Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, ha llamado este lunes al la tranquilidad al declarar que "nosotros no pensamos que las cosas van a ser así. Estoy convencido de que la industrialización se va a realizar en Andalucía pero es mejor que Indra aclare sus planes porque es a quien le corresponde hacerlo".

Paradela, que ha tenido la oportunidad de hablar de este espinoso asunto con el presidente de Indra, Ángel Escribano y con el CEO de la compañía, José Vicente de los Mozos, ha declarado que "he tenido las conversaciones pertinentes a máximo nivel con Indra y por eso estoy convencido de que no sólo la tecnología va a ser la andaluza, sino que la industrialización también se va a realizar aquí".

"La adquisición que ha hecho Indra en Castilla León es sólo para la motorización de los drones por la experiencia que tienen en la fabricación de motores pero que es sólo un elemento relativamente pequeño de la industrialización de los sistemas asociados a Aertec y del encargo de drones que recibe la compañía por más de 350 millones de euros en uno de los planes especiales de modernización", ha precisado Paradela.

La nota de prensa que Indra emitió al respecto señala que "Indra Group creará en León la principal y más avanzada fábrica de drones multipropósito de España para dar respuesta a los programas especiales de modernización". En ese comunicado se dice que "Indra concentrará en las nuevas instalaciones sus capacidades de producción de vehículos aéreos no tripulados (UAVs), entre ellos el sistema táctico TArsis y de sus sistemas de armas con vehículo aéreo multipropósitto Valero". Indra anunciaba así el incemento de las capacidades de ingeniería de ese centro de León "con la contratación de 150 nuevos ingenieros, que se suman a los más de 130 nuevos empleos previstos en la fábrica". En esa nota de Prensa se informa además de que los ensayos de esos drones no serán en El Arenosillo, en Huelva, sino en el aeropuerto de León. Nada se comenta, sin embargo, del papel que jugará la fábrica de drones que Indra compró a Aertec.

A preguntas de El Conciso, Indra ha informado que "las instalaciones de Sevilla se mantienen", añadiendo que "es el centro de desarrollo del sistema Tarsis y mantiene la capacidad productiva actual", destacando que "la producción a gran escala de sistemas aéreos no autónomos, que van más allá de Tarsis, es lo que se va a implantar en León".

Capacidad industrial de Andalucía

Sobre la capacidad industrial de Andalucía, el consejero de Industria ha aprovechado la ocasión para recordar que "llevamos tres trimestres consecutivos creciendo doble dígito en la industrial y en 2025 el 40% de crecimiento de la economía andaluza está directamente asociada a la industria. El 40% del PIB de Andalucía directamente asociado al la industrial. Pensamos que no hay precedentes de esto y son datos que demuestran nuestro potencial".

En su intervención en la II Semana de la Mujer en la Industria, Energía y Minería, Paradadela ha destacado la importancia del liderazgo y estilo de gestión de las mujeres en muchas empresas de la región, subrayando su aportación y singularmente en el sector industrial. "Andalucía puede beneficiarse aún más del papel de la mujer. Es cierto que estamos creciendo y los datos de la EPA muestran que el 24,5% de las personas que trabajan en la industria andaluza son mujeres, cuando hace poco tiempo era el 21%. También es cierto que el dato sube a más del 30% si hablamos de mujeres en funciones directivas".

"De todos modos, queda mucho por hacer porque la huella de la mujer en la industria es pequeña y podría crecer mucho más. Eso beneficiaría a la región en la forma de toma de decisiones y liderazgo, gestión de equipos, posiciones intermedias y de operación. Son sectores que están marcados históricamente por el papel del hombre y eso es lo que pretendemos cambiar", ha señalado el consejero, quien ha anunciado la iniciativa de la Junta de Andalucía de la publicación digital el viernes de 100 mujeres en la industria, la energía y la minería, remate de la Semana de la Mujer .