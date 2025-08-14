La incubadora de la Agencia Espacial Europea en Andalucía lanza su primera convocatoria en busca de startups espaciales

ESA BIC Andalucía forma parte de la red de Centros de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea, dedicados a transformar ideas relacionadas con el espacio en negocios exitosos. Con esta misión, ha abierto el plazo oficial para seleccionar nuevas startups del sector espacial. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de octubre de 2025 y está dirigida tanto a personas emprendedoras que estén en proceso de constituir una startup como a empresas ya constituidas con menos de cinco años de antigüedad.

Los proyectos deben estar desarrollando productos, servicios o modelos de negocio innovadores con conexión al ámbito espacial, ya sea a través del uso directo de tecnologías, infraestructuras, datos o aplicaciones derivadas.

Durante un periodo de incubación de hasta dos años, las startups seleccionadas tendrán acceso a un paquete completo de apoyo diseñado para acelerar su desarrollo empresarial.

Este incluye: 60.000 euros de financiación directa, no reembolsable, 30.000 euros aportados por la Agencia Espacial Europea, con origen en la Agencia Espacial Española, y 30.000 euros por la Junta de Andalucía, para desarrollo de producto o protección de propiedad intelectual; 80 horas de asesoramiento especializado, que combinan coaching empresarial, consultoría legal en propiedad intelectual y soporte técnico para el desarrollo y validación de soluciones tecnológicas; acceso gratuito a los espacios e infraestructuras del ESA BIC Andalucía en Sevilla, facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla, durante todo el periodo de incubación; acompañamiento en búsqueda de financiación, incluyendo acceso a inversores y fondos públicos, y participación en actividades de networking y visibilidad dentro de la red europea de ESA BICs.

El programa tiene su sede en el barrio de San Jerónimo de Sevilla, en las antiguas Naves de Renfe, junto a la sede de la Agencia Espacial Española. Además, cabe recordar que las gestiones de ESA BIC Andalucía las controla CATEC (Centro de Tecnologías Aeroespaciales Avanzadas), el mayor centro privado de investigación aeroespacial de España, y cuenta con el apoyo de la Agencia Espacial Española, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.

Cómo participar

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de octubre de 2025 a través de la web oficial del programa. Toda la documentación necesaria, los criterios de elegibilidad y las plantillas requeridas están disponibles en: esabic-andalusia.com.

El proceso de selección se basará en criterios como la viabilidad técnica y de mercado, el grado de innovación, la conexión con el sector espacial y la capacidad del equipo promotor. Los proyectos deberán justificar una conexión clara con el ámbito espacial, ya sea mediante el uso de tecnologías, datos o infraestructuras espaciales en aplicaciones terrestres (downstream), o a través del desarrollo de soluciones tecnológicas dirigidas al propio sector espacial (upstream).

Las propuestas serán analizadas por un comité técnico con presidencia de la Agencia Espacial Europea, participación de la Agencia Espacial Española, Junta de Andalucía, así como expertos del ecosistema emprendedor y tecnológico.