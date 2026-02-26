Inés Rosales planea una ampliación de su fábrica para duplicar su capacidad productiva

La centenaria empresa sevillana Inés Rosales, conocida por sus tradicionales tortas de aceite, estudia ampliar y modernizar su fábrica, situada en Huévar del Aljarafe, con el objetivo de doblar su capacidad productiva y de almacenamiento, según han confirmado fuentes de la compañía a El Conciso. Este es uno de los proyectos que se están definiendo en el nuevo plan estratégico 2027-2030, después de un año, 2025, en el que se registró una bajada en la facturación de unos 900.000 euros pero un aumento en el volumen vendido (toneladas) del 3%.

Así, Inés Rosales situó sus ventas en 18,5 millones de euros, un 4,64% menos que en 2024, algo que la compañía alimentaria atribuye a que el año pasado la firma bajó las tarifas de venta en un contexto de una asunción mayor de costes, especialmente los relativos a la principal materia prima, el aceite de oliva virgen extra (AOVE), pero también otros como la energía, el transporte o los costes laborales. En volumen sí que se registró un incremento de las ventas, un 3% más en concreto, hasta situarse el total en 12 millones de paquetes de tortas de aceite (equivalentes a 2,2 toneladas) y 0,5 toneladas en otros productos de repostería tradicional (cortadillos, nevadas y hojaldres) y crackers.

La empresa especifica que, en cualqueir caso, las ventas en euros se han incrementado un 20% desde 2022, de 14,7 a 18,5 millones de euros y que en ese periodo ha podido mantener los márgenes empresariales, a pesar de la espiral inflacionista en costes que "nos obligó a trasladar en la medida de lo posible este aumento al precio final". En el último año se produjo un cierto alivio en las compras de AOVE, ya que no se produjeron "variaciones no previstas" en su coste.

Objetivo estratégico, mayor peso en la exportación

La empresa afirma que uno de sus objetivos estratégicos es el de lograr un mayor peso en la exportación. El número de países en los que está presente es numeroso, hasta 30 en total, pero en facturación pesa mucho España (80% del total). Del volumen de ventas a otros países (el 20% del total), el mayor peso, con diferencia lo tiene Estados Unidos (58,4% de las ventas al exterior), seguido de Reino Unido (12,6%), Canadá (7,2%), Francia (5,8%) y Australia (3,5%).

En cuanto al empleo, la firma ha reducido algo el número de trabajadores en plantilla (indefinidos), de 146 a 138, pero asegura que la tendencia en el largo plazo es al alza. En los últimos cinco años la plantilla ha crecido un 28%, dentro de una "estrategia de profesionalización de la plantilla", y la intención es que siga creciendo.

Sin planes para vender la empresa ni dar entrada a otro socio

La empresa es propiedad al 100% de la familia Moreno-Pedrosa, con Juan Moreno como presidente, y, de momento, no tiene pensado dar entrada a ningún socio externo ni ha recibido ofertas de compra.

Inés Rosales cuenta con un centro productivo en Huévar del Aljarafe, donde también están las oficinas centrales y los almacenes, y en el que invirtieron 1,5 millones en reposición en 2025. Además, cuenta con una filial comercial en Estados Unidos, en el condado de Arlington (muy cerca de Washington D. C.). En la fábrica de Huévar, que recibe unas 8.000 visitas al año, tiene con una tienda de venta al público y en Sevilla está ubicado otro establecimiento franquiciado en la plaza de San Francisco.

El proyecto de hotel en Aljaraque, aún vigente

Inés Rosales mantiene en pie, por otro lado, el proyecto de levantar un hotel de cuatro estrellas en el Bellavista Golf Huelva Club, en la localidad onubense de Aljaraque. "El proyecto mantiene su vigencia, si bien los cálculos de viabilidad exigen una actualización debido a la subida de parte de los costes necesarios para afrontarlo", se afirma desde la compañía.