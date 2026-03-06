Instituto Español invertirá 6 millones en una nueva fábrica y almacenes para crecer en perfumería
El dueño de Gotas de Oro facturó el pasado año 68 millones, el 30% en el mercado exterior y principalmente en Estados Unidos
La empresa onubense Instituto Español, segundo productor nacional de cremas y body milk después de Nivea por volumen de ventas, invertirá seis millones de euros en Hinojos (Huelva) para levantar una nueva fábrica con el fin de triplicar su capacidad de fabricación y envasado de productos de perfumería. Asimismo, incrementará en un 50% su centro logístico en esa localidad onubense, hasta llegar a los 18.000 metros cuadrados de almacenamiento, según ha anunciado a El Conciso Vicente Granados, CEO de Grupo Granados Royo, que incluye siete empresas.
La firma andaluza ha crecido mucho en los últimos años en el segmento de geles -su enseña más icónica es Gel Avena- y cosmética, y ahora quiere impulsar su división de perfumería con una nueva fábrica de 4.000 metros cuadrados, que se sumarán a los 6.500 que tiene actualmente. La primera colonia que salió de la factoría Instituto Español fue Gotas de Oro en 1903, una marca emblemática para muchas familias. Sus colonias con más éxito actualmente son Gotas Frescas, Poseidón Gold y Agua Fresca de Azahar. Ahora gestiona los permisos para construir su nueva planta en Hinojos, con la que pretende multiplicar por tres su capacidad de fabricación de colonias.
Ventas a más de 70 países
Por otra parte, ya ha comenzado las obras para ampliar su centro logístico, que le permitirá sumar 6.000 metros cuadrados a los 12.000 que actualmente tiene semi automatizado. Las mismas fuentes indican que no está todo robotizado porque el picking o proceso de preparación de pedidos lo dificulta porque tienen algunos pequeños que se resuelven con palés y otros grandes que necesitan camiones para el transporte. No obstante, la compañía que lleva 120 años perfumando los hogares españoles ya planea automatizar la fabricación y envasado de los productos con más valor añadido. Con todos estos planes, la sociedad, que tiene 268 empleados, el 95% mujeres de Hinojos, espera crecer en 20 más durante 2026.
Esta compañía centenaria de cosmética y cuidado personal registró una facturación neta el pasado año de 68 millones de euros. Sólo el 5% de sus ventas las realiza online porque sus clientes son mayoristas principalmente. "A consumidores finales vendemos on line a través de Amazon, Auxitec y nuestra web Espaniashop", declara el directivo de Instituto Español, cuyos principales clientes mayoristas son perfumerías, supermercados e hipermercados, aunque también las grandes superficies.
El 70% de su facturación corresponde al mercado nacional y el 30% al internacional, estando presente en 70 países. Estados Unidos es uno de sus principales destinos, donde venden sobre todo crema hidratante, aceite corporal y gel. Las actuales tensiones geopolíticas mundiales han generado en la firma mucha incertidumbre. "Estamos súper preocupados porque EEUU es para nosotros muy importante. Nosotros entramos allí hace 26 años. Es un mercado difícil y complicado porque es muy competitivo al tener fábricas de todo", explica Vicente Granados.
Los aranceles no han mermado, sin embargo, sus ventas. Muy al contrario, el director general de esta compañía explica que los clientes de EEUU han incrementado sus pedidos en previsión de lo que pueda ocurrir. Los aranceles del 15% que impuso el país norteamericano el pasado año han tenido también poca afección en las ventas de sus productos tras un buen análisis de costes. "Ha generado más carga administrativa que otra cosa. Además, nosotros ya teníamos de antes un 14% de arancel para los desodorantes", añade Granados, quien precisa que no han incrementado precios, salvo el ajuste anual de tarifas acorde con las condiciones de cada país.
Lanzamiento de nuevos productos
Con más de 300 referencias de productos de cosmética e higiene personal, Instituto Español lanza todos los años novedades, incluso de segmentos que no han tocado. "En 2025 sacamos la crema Friox y este año Calurex, dirigida a deportistas. Son geles que ayudan a la recuperación y mejoran el rendimiento deportivo", subraya Vicente Granados, que apunta la buena acogida de la línea de productos para pieles atópicas. "El 15% de la población tiene patologías cutáneas, por lo que pensamos que no había necesidad de ir a la farmacia para comprar productos específicos para piel atópica y pagar 25 euros. Nosotros ofrecemos esos productos en el supermercado a 5 euros y con la misma calidad", declara el CEO de esta firma, que lanzó también el pasado año su primera vez línea solar.
"Nosotros -dice el fabricante de Gotas de Oro- siempre hemos trabajado para democratizar el acceso a eto productos, vendiéndolos a buen precio y con buena calidad. Son productos que no tienen nada que envidiar a los de las multinacionales. Aunque vendemos mucho en Navidad o Black Friday, nuestras ventas son cada vez menos estacionales porque somos perfumería de uso diario y con precios de menos de 15 euros".
"Nos han hecho muchas ofertas de compra pero queremos seguir con el legado familiar"
Instituto Español está ahora en manos de la tercera generación y sus miembros no prevén vender a ningún fondo, como ha ocurrido con muchas otras empresas centenarias andaluzas. "Ofertas de compra hemos recibido muchas pero no nos han tentado. Tenemos el orgullo de seguir un legado que data de 1903, y nos gustaría que la cuarta generación, y no un fondo de inversión, se ocupe de la compañía en el futuro", confiesa Vicente Granados, director general del Grupo Granados Royo.
"Este negocio es muy bonito, no es una pollería. Es un proceso creativo desde que se genera la idea de un productos de cosmética o cuidado personal hasta que lo lanzas al mercado", explica el directivo, quien no obstante advierte que la compañía tiene un protocolo familiar "muy duro" que regula el relevo generacional. "En el protocolo se deja muy claro que hay que valer para ser directivo además de socio de la compañía. Es necesario haber trabajado antes en otros sitios y ser convocado por el consejo de administración", puntualiza.
El Grupo Granados Royo incluye además de la holding la compañía de cosmética y cuidado personal Instituto Español; la sociedad Laboratorios Dermocosmética, dueña de la fábrica; la patrimonial GRS Sevilla, que también gestiona apartamentos turísticos; la bodega Colonias de Galeón, que compró en 2021, entrando así la familia en el negocio del vino, alcanzando hoy la venta a restauración de 45.000 botellas al año; Herman 3, para la venta on line; y Granados Explotaciones Agrícolas, propietaria de ganado y olivar.
El origen de la compañía se remonta a 1903, cuando familias de Málaga y Madrid la fundaron para dedicarse a la cosmética y maquillaje, especialmente los llamados 'polvos de arroz'. Tras pasar por Rumasa, en 1982 salió a subasta y la adquirió el zamorano Vicente Granados, abuelo del actual CEO. Los nuevos propietarios no eran nuevos en el sector, ya que habían tenido la marca Taifol, que vendieron en 1980 a Henkel, comprando a continuación Instituto Español. La firma apostó por diversificar comprando en 2005 un porcentaje de la marca de lejías Los Tres Sietes, aunque finalmente fue a concurso y cerró en 2009.
