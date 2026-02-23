Línea Directa alcanza un beneficio de 85,7 millones de euros tras un crecimiento récord en su cartera de clientes

Línea Directa Aseguradora cerró el pasado 2025 con un aumento de un 33,5% en su beneficio neto, hasta alcanzar 85,7 millones de euros, tras un año en el que registró un crecimiento récord en su cartera de clientes y una mejora de la rentabilidad. Según ha informado este lunes la empresa, su cartera creció el pasado año hasta los 3,73 millones de asegurados, su máximo histórico, con 290.400 nuevos clientes. El volumen de primas emitidas aumentó un 11,3% interanual, alcanzando la cifra de 1.134,7 millones de euros, gracias al crecimiento en todas las líneas de negocio.

La compañía destaca que estos resultados son fruto de "una excelente combinación de crecimiento del negocio, gestión rigurosa del riesgo e incremento sostenido de la eficiencia operativa, lo que se refleja en una mejora continua de los márgenes". En palabras de su consejera delegada, Patricia Cayuela, "los consideramos, a la vez que enormemente satisfactorios, la consecuencia del nuevo camino que iniciamos ya hace tres años para relanzar la actividad de Línea Directa Aseguradora. Son además un sólido punto de apoyo hacia los resultados aún mejores que esperamos en el futuro próximo”.

Línea Directa registró incrementos en todas las líneas de negocio. En el ramo de Autos, las primas emitidas aumentaron un 11,8%, hasta los 924,0 millones de euros, con un récord de 2,73 millones de clientes (+8,6%). En Hogar, las primas llegaron hasta los 167,8 millones de euros, con más de 776.000 asegurados.

En Salud, Línea Directa continuó acelerando su crecimiento en ingresos y clientes, alcanzando los 127.000 asegurados y los ingresos por primas emitidas crecieron un 14,7%, hasta los 38,8 millones de euros. Otros Productos (movilidad personal, protección frente a la ocupación de la vivienda, mascotas o multirriesgo negocios, entre otros) sumaron 92.000 pólizas con 3,9 millones de euros en primas emitidas.

Mejora de márgenes

Los resultados de Línea Directa en 2025 se vieron impulsados también por la evolución positiva del margen asegurador. El resultado técnico de la actividad de seguros alcanzó los 77,4 millones de euros (un 51,1% más), con una reducción de la siniestralidad y de los gastos. El avance sostenido de la digitalización, apunta la compañía, ha permitido mejorar la eficiencia y al mismo tiempo mejorar la atención al cliente.

El resultado financiero de la compañía creció un 5,4% en 2025, apoyado en unos mayores ingresos procedentes de renta fija y la revalorización de los fondos de inversión, alcanzando 41,8 millones de euros.

Con estos resultados, Línea Directa "cierra 2025 con unas sólidas cifras en términos de negocio y rentabilidad, cumpliendo las prioridades estratégicas que se había fijado de aceleración del crecimiento en ingresos y clientes y mejora de los márgenes".

El Consejo de Administración de Línea Directa Aseguradora propondrá a la Junta General de Accionistas la distribución en efectivo de 1,38 céntimos de euro brutos por acción como dividendo complementario a cargo de los resultados de 2025 por un importe total de 15 millones de euros.

Con este nuevo pago, que se sumaría a los dos dividendos a cuenta ya abonados a lo largo del ejercicio, la remuneración total de Línea Directa a los accionistas en 2025 ascendería a 4,14 céntimos de euro por acción. De esta forma, el importe total destinado a la remuneración de los accionistas se elevaría a 45 millones de euros de los beneficios de la entidad en 2025.