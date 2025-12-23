El Ministerio de Defensa materializa la adquisición de 18 aviones C295 ensamblados en Sevilla por 1.650 millones de euros

El Ministerio de Defensa de España ha culminado la adquisición 18 aviones Airbus C295 de transporte para reemplazar los CN235 y C212 destinados a la formación y entrenamiento de pilotos y paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio, ha informado Airbus en un comunicado este martes.

El objetivo de este programa, indica la multinacional aeronáutica, es "armonizar flotas y conseguir la máxima comunalidad logística y operativa con la flota de C295 que actualmente opera España"

“Este pedido reafirma la apuesta de España por el C295 reforzando con ello la autonomía y soberanía estratégica nacional y potenciando el desarrollo de la industria aeronáutica española y todo el tejido empresarial. Con este contrato, el Ejército del Aire y del Espacio operará una flota de 46 C295 en configuraciones de transporte, patrulla y vigilancia marítima, consolidándose como el segundo mayor operador mundial, solo por detrás de India,” afirma Jean-Brice Dumont, responsable de Air Power, en Airbus Defence and Space.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de noviembre la celebración del contrato para la adquisición de los 18 C295 por un un valor estimado de 1.560 millones de euros y una vigencia desde su formalización hasta el 30 de noviembre de 2032, sin posibilidad de prórroga.

Un acuerdo dividido en dos grupos

Los C295 en configuración de transporte tienen capacidad para transportar 70 soldados o 50 paracaidistas, despegar y aterrizar en pistas no preparadas, realizar lanzamientos de cargas y de paracaidistas, así como evacuar heridos.

Para atender los requisitos específicos del Ejército del Aire y del Espacio, el acuerdo se divide en dos grupos. El primer grupo de C295 estará destinado a enseñanza y transporte de pasajeros, paracaidistas y carga en la Escuela Militar de Transporte Aéreo, en la base aérea de Matacán, en Salamanca. Estas labores las llevan a cabo actualmente CN235. El primero de estos aviones se entregará en 2026 y el último en 2028.

El segundo grupo de C295 se usará para el lanzamiento de paracaidistas de modo manual y automático, así como de cargas, y su entrega está prevista entre 2030 y 2032, según informa Airbus. Actualmente estas labores se llevan a cabo en la Escuela Militar de Paracaidismo, en la base aérea de Alcantarilla, en Murcia, con los C212.

Paquete integrado de entrenamiento y soporte a la flota

El acuerdo incluye el suministro de un sistema avanzado de entrenamiento en tierra diseñado de acuerdo con las necesidades del cliente para maximizar la eficiencia de los vuelos de instrucción. Este sistema abarca varios simuladores de vuelo, sistemas de enseñanza asistida por ordenador y un software de gestión de entrenamiento para la Escuela Militar de Transporte en Salamanca y para la Escuela de Militar de Paracaidismo de Murcia.

El contrato también contempla un soporte integral de la flota C295 de la Escuela Militar de Transporte, que incluirá el mantenimiento de las aeronaves y la gestión de todo el material necesario para las mismas y la gestión del centro de formación hasta diciembre de 2032.

El programa dará carga de trabajo a empresas aeronáuticas implantadas en la comunidad autónoma andaluza, como Indra, Cesa, Aciturri, Aerrnova, Alestis, Airgroup, Sofitec, AES y otras.

El C295 es líder indiscutible a nivel mundial con 329 pedidos procedentes de 38 países en cuatro continentes y más de 710.000 horas de vuelo. El avión se ensambla en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Sevilla, España.