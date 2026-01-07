Los parques científicos y tecnológicos andaluces superan los 13.000 millones de facturación en 2025

Los ocho parques científicos y tecnológicos andaluces englobados en la marca Andalusian Science and Tech Parks facturan más de 13.000 millones de euros y dan empleo a 78.781 trabajadores, distribuidos en 1.790 empresas, según los datos recabados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a partir de la información facilitada por estos complejos y relativa al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025.

Este medio ha contactado con la Consejería para conocer la variación respecto al año anterior, pero desde el departamento se ha señalado que los datos del ejercicio recién concluido son provisionales y que no sería del todo correcto compararlos con los definitivos de 2024.

Los recintos que forman parte de esta red son el Parque Científico-Tecnológico de Almería, el Parque Tecnológico de Córdoba, el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, el Parque Científico y Tecnológico Geolit y el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana, ambos en la provincia de Jaén; Málaga TechPark, así como Sevilla TechPark y el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis), los dos últimos en Sevilla. En la actualidad, estos espacios se extienden sobre una superficie global de 9,06 millones de metros cuadrados, dedicados a actividades como la agroindustria y el sector agroalimentario, las energías renovables, la economía azul, el transporte y la logística, la biotecnología de la salud, las tecnologías avanzadas, el ámbito aeroespacial o las TIC.

Esta red de parques científicos y tecnológicos da sustento al ecosistema innovador y emprendedor de Andalucía y ha configurado una estructura en la que la Administración, la empresa y la universidad avanzan de la mano, fomentando actividades económicas avanzadas con el apoyo de clústeres y centros tecnológicos. Por ello, estas tecnópolis se han consolidado como un destino preferente para la atracción de inversores y proyectos empresariales. Además, de sus incubadoras han surgido startups que han conectado su desarrollo con grandes inversores y corporaciones internacionales.

Despliegue por Andalucía

Sevilla TechPark, que concentra una superficie de 665.000 metros cuadrados, cuenta con 575 empresas instaladas y genera empleo para 31.667 personas. Además, es responsable de un volumen de negocio de 5.513 millones de euros, lo que le permite liderar el conjunto de agentes innovadores de la red.

A continuación, se sitúa Málaga TechPark, el parque con mayor superficie del sistema, con más de 3,75 millones de metros cuadrados. Sus 715 firmas dan empleo a 27.940 trabajadores y alcanzan una facturación de 4.181 millones de euros.

Aerópolis concentra, en 568.387 metros cuadrados, a más de 80 empresas, responsables de una facturación de 1.161 millones de euros, y que emplean a 5.104 personas. Por su parte, el Parque Científico-Tecnológico de Almería agrupa, sobre una superficie de 988.223 metros cuadrados, a 78 empresas, con 3.645 trabajadores y una facturación que, a cierre de año, asciende a 919 millones de euros.

Las 135 empresas instaladas en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, que cuentan en nómina con 7.930 personas, alcanzan un volumen de negocio de 850 millones de euros, en un espacio de 625.000 metros cuadrados. En Geolit, con 1,56 millones de metros cuadrados, desarrollan su actividad 75 empresas, con una plantilla de 1.500 personas y una facturación de 370 millones de euros.

También en la provincia de Jaén, el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana, con 314.000 metros cuadrados, alberga 19 empresas y un total de 445 empleados. Por último, el Parque Tecnológico de Córdoba, con 582.427 metros cuadrados, reúne a 110 compañías, 550 trabajadores y un volumen de negocio de 60 millones de euros.