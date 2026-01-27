Plasticosur prevé alcanzar los 25 millones de facturación en 2026 tras integrar su filial de Huelva

La empresa andaluza Plasticosur prevé superar los 25 millones de euros de facturación en 2026 tras culminar la fusión por absorción de Plasticosurdos, su filial de Huelva, en una operación orientada a ganar eficiencia operativa, agilizar la gestión y sentar las bases de su crecimiento a medio plazo. La compañía, con sede en Sevilla, cerró 2025 con un incremento de ventas pese a un ejercicio marcado por factores climatológicos adversos que condicionaron el comportamiento del consumo en varias de sus campañas clave.

Según ha explicado el director general de Plasticosur, Antonio Colsa, el pasado año estuvo “muy condicionado por factores externos, especialmente climáticos”, con un primer cuatrimestre afectado por intensas lluvias que retrasaron campañas estacionales como Carnaval y, sobre todo, las de camping y playa, que no arrancaron en las fechas habituales. A partir de abril y hasta octubre, la evolución fue claramente positiva, mientras que a finales de septiembre comenzó una campaña de Navidad que ha tenido un buen comportamiento, al igual que la de papelería. En los últimos meses del año, no obstante, la compañía ha detectado una cierta ralentización del consumo.

Entre los elementos que han impulsado el crecimiento, Colsa ha destacado la consolidación de la línea de productos frescos y la apuesta por proveedores de cercanía y productos locales, una estrategia que, según ha señalado, “está teniendo una respuesta muy positiva por parte de los clientes”. A ello se suma el fuerte tirón de determinados artículos, como las lámparas ventiladoras, que han supuesto “un auténtico boom” y uno de los principales motores del crecimiento, así como el buen comportamiento de la campaña de papelería y una campaña de playa que “ha superado con creces las expectativas”.

En paralelo, Plasticosur mantiene como uno de sus grandes retos la ampliación de sus instalaciones en Huelva. La compañía lleva tiempo buscando un solar para desarrollar un establecimiento de unos 8.000 metros cuadrados de sala de venta, si bien la principal dificultad reside en la falta de suelo con uso terciario. La dirección confía en poder cerrar una solución durante el primer trimestre de 2026, tras lo cual el proyecto tendría un plazo de ejecución aproximado de dos años y medio. Mientras tanto, la empresa prevé acometer mejoras provisionales en las instalaciones actuales con el objetivo de seguir elevando la calidad del servicio.

De cara a 2026, la hoja de ruta del grupo pasa también por el refuerzo de su marca propia, ‘We and You’, así como por un proyecto de reposicionamiento de la marca de importación, con el objetivo de adaptarse a las nuevas demandas del mercado y sostener el crecimiento en un contexto de consumo más exigente.

La reciente integración de Plasticosur SA (Sevilla) y Plasticosurdos SL (Huelva) mediante una fusión por absorción responde, según ha explicado Colsa, a la necesidad de unificar ambas sociedades para mejorar los procesos administrativos y operativos. Dado que los accionistas de las dos empresas eran prácticamente los mismos, la operación permite simplificar la estructura, agilizar la gestión y facilitar la planificación futura. La fusión ha supuesto además la integración de toda la plantilla de Huelva, respetando antigüedades, derechos y condiciones laborales, de modo que el grupo cuenta actualmente con entre 150 y 160 trabajadores.