El presidente de la cordobesa Cunext plantea una oferta de 60 millones para salvar el grupo vasco Vicinay

Dámaso Quintana, presidente de Haizea Wind y de Cunext -la mayor empresa de la provincia de Códoba- ha planteado una oferta vinculante de 60 millones por el grupo Vicinay Marine, según ha comunicado la empresa al comité, que ha pedido una reunión con el empresario para conocer sus planes de futuro para esta compañía familiar, que está en preconcurso de acreedores, según han confirmado fuentes del sindicato LAB a Europa Press.

Esta operación estaría, en todo caso, condicionada a todo un proceso para reestructurar la deuda de este grupo -dedicado al diseño, producción y suministro de cadenas y líneas de fondeo-, y que, según el sindicato, podría situarse en alrededor de 150 millones.

Vicinay Marine nació en julio de 2005 tras el resultado de la reordenación societaria de Vicinay y se constituyó como cabecera del Grupo. Con una plantilla de aproximadamente 400 trabajadores, cuenta con instalaciones industriales en España, Suecia, Brasil y China, y un centro tecnológico. En Euskadi, está ubicada Vicinay Sestao que cuenta con alrededor de 150 trabajadores y también hay otra instalación en Galdames.

Las mismas fuentes han recordado que, desde julio, la empresa se encuentra en preconcurso de acreedores debido a una situación "crítica" de la que ya alertó hace un mes el propio LAB.

Desde la representación de este sindicato en Vicinay Sestao se ha señalado que es "un paso" y una "buena noticia" que haya una oferta para salvar Vicinay porque son "muchos los puestos de trabajo en juego". "La otra opción era ir al concurso de acreedores y eso pinta diferente", han apuntado.

Las mismas fuentes han indicado que, desde aproximadamente finales de julio, tenían conocimiento de la existencia de una oferta no vinculante por parte de Quintana y este mismo jueves la empresa ha notificado al comité que el presidente de Haizea Wind tiene una oferta vinculante por Vicinay Marine por 60 millones, pero todo ello vinculado a conversaciones con acreedores y bancos en torno a la deuda.

Detalles de la oferta

No obstante, las mismas fuentes han precisado que no conocen los detalles de la oferta de Dámaso Quintana, los planes de futuro que tiene para la compañía y la situación en la que se quedaría la plantilla. "Estamos un poco a la expectativa", han apuntado.

Por ello, ya hace unos meses solicitaron reunirse con él y este jueves, tras confirmarse que plantea una oferta vinculante, el comité ha trasladado a la empresa nuevamente esa petición para que el presidente de Haizea Wind atienda a los representantes de los trabajadores.

LAB ha manifestado que lo que reclaman desde el sindicato es la continuidad de la empresa y sus puestos de trabajo. "Una vez que se sabe que Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar la factoría, entendemos que ahora es cuando él debe explicarnos a nosotros los planes", ha apuntado.

Por último, tras señalar que les adeudan alguna nomina, ha recordado que en Vicinay Sestao está vigente un ERTE al 100% para toda la plantilla que concluye el 31 de diciembre y la intención de la empresa es ampliarlo. Para ello, está prevista una reunión con la compañía el próximo 2 de diciembre.